Arezzo, Covid: finora 10.298 vaccinazioni, ecco a chi. Flessione dei nuovi casi: 58, attualmente positivi 1.014 aretini

Coronavirus, battuta d'arresto dei nuovi casi (54) in provincia di Arezzo e vaccinazione che prosegue (10.298 vaccinati).

I nuovi positivi registrati oggi, venerdì 19 febbraio, sono in netto calo, 54, rispetto agli 81 di ieri e 80 dell'altro ieri. I tamponi eseguiti sono stati 2.085 e non si registrano decessi anche se il mese di febbraio è stato nero con 20 morti sui 286 totali da inizio pandemia.

Restano attualmente positive più di mille persone, dato aumentato nell'ultimo periodo: 1.014 gli aretini colpiti in questo momento dal Covid. In ospedale sono 71 i ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva.

Ad Arezzo la maggior concentrazione di casi, 14, mentre a Sansepolcro - dove il sindaco Mauro Cornioli ha chiuso le scuole - sono 6. Sette infettati a Monte San Savino. Cinque contagiati a Castiglion Fiorentino, dove si sono registrati nuovi casi tra i bambini della scuola materna di Brolio chiusa nei giorni scorsi dal sindaco Mario Agnelli.

Cinque casi anche a Castelfranco Piandiscò. Tre a Cavriglia e Foiano, due a Pratovecchio Stia e San Giovanni. Un caso ad Anghiari, Loro Ciuffenna e Lucignano. In quarantena ci sono 3.142 persone, contatti stretti di casi.

Sul versante della vaccinazioni in Toscana in giornata raggiunta cifra 233.629. Il governatore Eugenio Giani ha comunicato la riapertura, dalle 18, delle prenotazioni per il personale scolastico e universitario, forze Armate, forze di Polizia e uffici giudiziari sotto i 55 anni di età sul portale http://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

"Con le prossime forniture verranno aperte anche alle altre categorie indicate dal piano nazionale, continuiamo ad essere tra le prime regioni per capacità e ritmo".

La Asl Toscana sud est di cui la provincia di Arezzo fa parte, ha diffuso i dati sulle vaccinazioni nel territorio aretino. Ad oggi, venerdì 19 febbraio, le vaccinazioni eseguite in provincia di Arezzo sono 10.298 (prima dose): 7.532 Pfizer, 2.045 AstraZeneca, 721 Moderna.

A chi sono state somministrate? 1.377 nelle Rsa (già 1.170 seconde dosi), 5.726 a operatori socio sanitari (3.690 le seconde dosi), 1.738 a operatori scolastici, 1.117 a personale non sanitario (407 le seconde dosi), 209 tra le forze di polizia, 120 agli over o80, 2 varie (donne in gravidanza e altre casistiche). Le seconde dosi eseguite sono 5.267.

