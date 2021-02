Anghiari, ritrova la gavetta del padre prigioniero in Germania. La figlia: "Che emozione"

Francesca Muzzi 20 febbraio 2021 a

a

a

E’ rimasta sepolta per 75 anni fino a quando alcuni mesi fa è tornata alla figlia. E’ la gavetta o per meglio dire ciò che ne resta appartenuta al padre tenuto prigioniero e ritrovata da due giovani in Germania. Una storia segnata dalle coincidenze, dal destino e dalla pandemia. Maria Grazia Gattari, la figlia, è originaria di Anghiari, ma da anni si è trasferita a Bologna dove lavora come funzionaria della sovrintendenza. E’ emozionata mentre stringe quello che apparentemente è un pezzo di ferro, ma che racchiude una storia di famiglia e di guerra. La gavetta è appartenuta a suo padre, Pietro Gattari, scomparso nel gennaio del 2019 a 97 anni. Gattari è stato maresciallo capo dei carabinieri e nel 2014 aveva anche ricevuto dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la medaglia d’onore agli insigniti ex deportati e internati. Ed è da qui che parte la storia. Da una pagina triste. Pietro tra il 1943 e il 1945 venne deportato nei campi di prigionia. Dalla Croazia dove si trovava a prestare servizio come militare, di appena venti anni, dopo l’armistizio dell’ 8 settembre venne catturato e portato al campo di internamento a Brema dove rimase per due anni. “La gavetta di sicuro serviva per il rancio”, racconta Maria Grazia, mentre se la stringe tra le mani. A lei è arrivata simbolicamente una sera di gennaio di un anno fa, materialmente invece alcuni mesi fa. “A gennaio 2020 - racconta oggi - mi arriva un messaggio su facebook. Alcuni ragazzi di Empoli, appassionati di reperti di guerra e appartenenti al gruppo WW2 Tuscany Hunters erano stati contattati a loro volta da due ragazzi tedeschi anche loro appassionati di ricercare reperti bellici”. Chris Sleurink e Jeroen Lagrauw, i loro nomi, al confine con l’Olanda vicino alla città tedesca di Meppen “dove presumibilmente c’era un campo di smistamento – racconta Maria Grazia – avevano trovato questa parte di gavetta con inciso il nome di mio padre: Pietro Gattari”. A quel punto sono cominciate le ricerche. Facebook aiuta, i gruppi di appassionati di residui bellici altrettanto e così “sono arrivati a me. Era gennaio dell’anno scorso ancora la pandemia non era cominciata e questi ragazzi mi chiesero se ero parente con Pietro Gattari. ‘Certo – dico loro – era mio padre. Mi dicono della gavetta e mi chiedono addirittura se vado in Germania a prenderla. Mi organizzo, ma pochi giorni prima di partire scoppia la pandemia”. Ma nessuno si perde d’animo e un anno dopo la gavetta arriva a Bologna, a casa di Maria Grazia: “Quando ho ricevuto il pacco mi sono emozionata. Era come se mio padre avesse voluto mandarmi un suo saluto tramite ragazzi di venti anni, la stessa età che aveva lui quando lo portarono in Germania. Me lo sono sentito vicino. E dico grazie a loro e a questo pezzo di gavetta che dopo 75 anni è tornato nelle mani della mia famiglia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.