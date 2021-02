Arezzo, Coronavirus: quasi cento nuovi casi, sono 97. Morte due donne, 1.062 gli attualmente positivi e 65 ricoverati

20 febbraio 2021 a

Quasi cento positivi in più ad Arezzo e provincia. Sono 97 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Il bollettino dell'Asl di oggi sabato 20 febbraio registra altre due vittime, due donne decedute all'ospedale San Donato: avevano 75 e 86 anni. Da inizio febbraio i morti sono 22. In ospedale ci sono 75 ricoverati di cui dieci in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 1.062. I tamponi effettuati sono 1.885. Quindici le guarigioni. In quarantena come contatti stretti di casi ci sono 3127 persone.

I 97 casi odierni fanno schizzare in alto il dato che da mesi non era così elevato, Nei giorni scorsi le avvisaglie con 80 e 81 casi, poi scesi a 54 ieri.

Alto il numero dei nuovi positivi ad Arezzo città: 37. Spiccano poi i 12 contagiati di Sansepolcro, 10 a Castiglion Fiorentino, 6 a Castelfranco Piandiscò e San Giovanni Valdarno. 5 a Monte San Savino. 4 a Capolona, Foiano, Montevarchi. 3 a Civitella. Un caso ad Anghiari, Bucine, Cortona, Laterina Pergine, Marciano, Pieve Santo Stefano.

