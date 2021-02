Bekaert, ammortizzatori sociali e reindustrializzazione: il presidente della Regione Giani scrive al ministro Giorgetti

21 febbraio 2021 a

a

a



Caso Bekaert, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scritto al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Una lettera aperta per chiedere al Mise “di recuperare il lavoro avviato e riprendere la regia della reindustrializzazione della fabbrica”. Giani ha chiesto a Giorgetti di unire la sua voce “a quella del territorio toscano per una decisa azione nei confronti di Bekaert, affinché la multinazionale proroghi gli ammortizzatori sociali disponibili e si possano cogliere le opportunità ancora oggi esistenti per evitare la devastazione sociale che la dismissione del sito è in procinto di provocare”. “La situazione dei lavoratori Bekaert” ha sottolineato Giani, “è ormai insostenibile” e per questo viene richiesta la convocazione del tavolo di crisi al Ministero. “Oggi” le parole del presidente della Regione nella missiva indirizzata a Giancarlo Giorgetti, “oltre 118 lavoratori sono a un passo dal licenziamento, stante la scadenza ormai imminente degli ammortizzatori sociali (8 marzo 2021) e la procedura di licenziamento collettivo unilateralmente avviata da Bekaert, sorda a ogni appello a prorogare gli ammortizzatori ancora disponibili per legge, così da poter lavorare sulla via della reindustrializzazione del sito, altrimenti preclusa. Per iniziativa del territorio toscano, dove si sono attivate le organizzazioni sindacali, la Regione e la multinazionale Laika Caravans, negli ultimi mesi si sono potuti già ricollocare 60 lavoratori Bekaert, manodopera qualificata per l'azienda leader nella costruzione di camper. Un risultato che rende orgogliosi istituzioni locali e sindacati, uniti dall'idea di trasformare le crisi in opportunità di crescita”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.