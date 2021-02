Contagi nell'Aretino: 86 con 530 tamponi effettuati. In città 32 nuovi casi

22 febbraio 2021 a

Sono 86 nuovi casi nell’Aretino. Calano i contagi, ma rispetto a domenica 21 febbraio (119 e 2687 tamponi) sono stati effettuati appena 530 tamponi tra le 14 del 21 febbraio e le 14 del 22 di febbraio.

Ad Arezzo sono 32 i contagi, domenica erano 44. Così nel resto della provincia: Anghiari 2, Bibbiena 1, Bucine 1, Capolona 3, Castelfranco Piandiscò 3, Castiglion Fiorentino 3, Civitella in Val di Chiana 1, Cortona 3, Foiano della Chiana 3, Laterina Pergine 3, Loro Ciuffenna 1, Marciano 1, Monte San Savino 4, Monterchi 1, Montevarchi 6, Poppi 1, Pratovecchio Stia 1, San Giovanni 6, Sansepolcro 6 e Terranuova Bracciolini 4.

I ricoveri in bolla Covid sono 67, quattro in più rispetto a 24 ore prima, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9. Le persone positive sono 1198 di cui a domicilio 917. Il numero di persone in quarantena è di 3433. Ci sono 37 guariti. La situazione nelle altre province della Asl Sud Est è la seguente: nel Senese ci sono 64 casi, nel Grossetano 16. I guariti nella provincia di Siena sono 42, mentre in quella di Grosseto 23.

