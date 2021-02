"Facciamo luce sul teatro" e anche Anghiari illumina il "Ricomposti"

22 febbraio 2021 a

Lunedì 22 febbraio tra le 19.30 e le 21.30, i teatri sono tornati ad illuminarsi dopo un anno. L’Associazione Unita aveva chiesto a tutti i colleghi, ai cittadini, al pubblico, di recarsi all’esterno dei teatri e lasciare, a riprova della propria silenziosa testimonianza, una foto, un breve video, un messaggio. "Aggiungete l’hashtag #facciamolucesulteatro, indicando città e nome del teatro, postate (stories o feed) e taggate @associazioneunita su Instagram. Noi condivideremo tutte le testimonianze di amore per il teatro sulla nostra pagina, che diventerà contenitore di immagini e pensieri". E così anche in provincia di Arezzo. Da Castiglion Fiorentino fino ad Anghiari dove il Teatro dei Ricomposti è stato illuminato con luci colorate. Tantissime le foto pubblicate su Facebook a riprova che la cultura, il divertimento o semplicemente l'incontro a teatro ormai mancano da tanto tempo. Non solo. Tante persone che lavorano dentro i teatri sono costrette da più di un anno ad aspettare che quel sipario si riapra con tutto ciò che comporta restare senza lavoro da oltre un anno.

