Arezzo, donna si addormenta in treno e nigeriano le ruba la carta di credito con cui fa acquisti a Montevarchi: denunciato

23 febbraio 2021 a

a

a

Nigeriano fa acquisti con la carta sottratta in treno ad una giovane donna. Indagine dei carabinieri di Montevarchi. Tutto è iniziato in autunno quando la donna, originaria della Provincia di Siena, ha denunciato il furto della propria carta di credito. Il furto era quasi sicuramente avvenuto sul treno regionale, lungo la tratta Firenze-Arezzo. In prossimità della Stazione di Figline Valdarno si era addormentata e al risveglio non trovava più la carta.

Data la vicinanza con lo scalo ferroviario di Montevarchi, dell’indagine si è occupata proprio la Stazione Carabinieri del popoloso centro valdarnese, che ha proceduto ad effettuare tutti gli approfondimenti investigativi potenzialmente utili. I Carabinieri non hanno trascurato nessuna pista investigativa, ed hanno compiuto indagini a 360 gradi, ascoltando testimoni, consultando ore di riprese dei circuiti di videosorveglianza della stazione ferroviaria e delle vie limitrofe, nonché ricostruendo meticolosamente le operazioni bancarie effettuate con la carta rubata.

La certosina tenacia dei Carabinieri di Montevarchi, coadiuvati anche dai colleghi di Pienza, ha infine dato i frutti sperati. Gli investigatori sono infatti riusciti a ricostruire una serie di transazioni effettuate proprio a Montevarchi. in particolare, decisive per l’identificazione del malvivente sono state le immagini catturate dalle telecamere interne di un negozio cittadino, all’interno del quale il pregiudicato nigeriano si era recato per acquistare un orologio ed altri beni di consumo. Acquisti per una cifra non rilevantissima – poco meno di 100 euro - che però si sono rivelati fatali per il malvivente.

I Carabinieri, infatti, una volta identificata la transazione, hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza del negozio, sia interne che esterne, e, attraverso un’attenta analisi comparativa, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo. Un giovane pregiudicato nigeriano, ben noto ai Carabinieri di Montevarchi, che in svariate occasioni, in precedenza, lo hanno già deferito per delitti contro il patrimonio, nonché per reati riguardanti gli stupefacenti.

Alla luce dell’evidente quadro indiziario, il pregiudicato è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, per ricettazione (si ricorda infatti che la carta di credito era di provenienza furtiva, sebbene non vi fossero elementi sufficienti per affermare che sia stato proprio il giovane nigeriano a rubarla), nonché per indebito utilizzo di carta di credito e pagamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.