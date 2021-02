Coronavirus, il governatore della Toscana Giani: dalla prossima fornitura AstraZeneca vaccino fino ai 65 anni. Oggi 824 casi in più

23 febbraio 2021 a

Via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca fino alle persone con 65 anni di età. Lo annuncia ufficialmente il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Con l'arrivo della prossima fornitura potremo così aprire a nuove prenotazioni e categorie accelerando i tempi per rendere presto la #ToscanasiCura."

Il governatore sottolinea che "La Toscana è la regione più virtuosa per l’utilizzo di AstraZeneca, oltre il 96% delle dosi già somministrate con una media nazionale del 20%,"

Oggi, martedì 23 febbraio 2021, Giani sempre sui suoi profili social scrive: "I nuovi casi registrati in Toscana sono 824 su 19.725 test di cui 11.389 tamponi molecolari e 8.336 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,18% (9,1% sulle prime diagnosi). Grazie alle donne e agli uomini del nostro sistema sanitario regionale, da un anno ogni giorno in prima linea per tutelare la salute di tutti noi, alcuni sacrificando la propria per salvare le vite degli altri con dedizione e spirito di servizio. Manteniamo alta la guardia, la diffusione del contagio dipende dalle nostre azioni.

