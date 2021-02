Banditi incappucciati rapinano banca e negozi: arrestate due persone tra provincia di Arezzo e Palermo

24 febbraio 2021 a

a

a

Cinque arresti per una serie di rapine in banca e nei negozi messi a segno un anno fa. Dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 24 febbraio, nelle province di Arezzo e Palermo, i carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo, con il concorso di quelli territorialmente competenti, stanno procedendo all’esecuzione di due Ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo nei confronti di 5 persone. Sono gravemente indiziate di aver commesso tre rapine pluri-aggravate, perpetrate nel gennaio 2020 in vari centri del Valdarno aretino.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Arezzo, hanno consentito di ricostruire provate responsabilità in ordine a ben tre rapine a mano armata consumate nel volgere di 10 giorni da un gruppo di 4 uomini incappucciati nei confronti di due esercizi commerciali ed un istituto di credito.

Maggiori dettagli sui colpi, sulle persone coinvolte nell'operazione e sullo sviluppo delle indagini saranno diffusi in giornata.



