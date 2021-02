Castiglion Fiorentino, addio a Mario Mangani anima della sagra della Ranocchia di Brolio con la mitica ruota della fortuna

24 febbraio 2021 a

E' in lutto, la comunità di Brolio, nel comune di Castiglion Fiorentino, per l'improvvisa scomparsa di Mario Mangani, abitante nella frazione in Valdichiana ma molto conosciuto in tutta la società castiglionese.

Già dipendente del Pastificio Fabianelli, elettricista per passione, la sua figura era soprattutto legata alla Sagra della Ranocchia, di cui era stato uno dei fondatori. La sua conduzione dello stand della “ruota della fortuna”, magari con un “ocio” in braccio, era una delle immagini simbolo della tradizionale Sagra chianina di mezza estate, tra le più antiche dwlla provincia di Arezzo, annullata dal Covid nel 2020, della quale Mario non potrà vedere la ripresa, quando sarà passata la pandemia.

Mario Mangani avrebbe compiuto 72 anni proprio oggi, 24 febbraio.

La salma si trova esposta presso la cappella della Misericordia. Il rito funebre si svolgerà domani, giovedì 25 febbraio alle 11, nella Chiesa di Brolio, seguirà la sepoltura nel cimitero locale. Alla moglie Olga e ai familiari le condoglianze della redazione del Corriere di Arezzo.

