Arezzo, inchiesta Coingas: sulla parte civile la vice sindaco Lucia Tanti: "Avanti con il no alla costituzione". Assemblea e consiglio con incognite

La giunta Ghinelli ha deciso: non intende costituirsi parte civile contro Ghinelli. Sì, alla fine è questa la risoluzione scaturita dalla complicata riflessione interna all’esecutivo di Palazzo Cavallo sul processo Coingas. Un confronto serrato che si è svolto senza la presenza del sindaco, per conflitto di interessi, e nel quale ha prevalso la linea portata avanti con decisione dalla vice, Lucia Tanti. Che oggi, come vice sindaco, partecipa all’assemblea di Coingas portando questa indicazione di voto il cui peso - pari al 45,17% delle quote Coingas di Arezzo - vedremo se farà pendere o no la bilancia dalla parte del “no” alla partecipazione della Spa all’udienza preliminare del 23 marzo.

Quindi oggi il voto fissato alle 14 nell’assemblea on line avrà un risultato tutto da scoprire. A condurre i lavori sarà il revisore dei conti Giuliano Faralli, non il presidente Scortecci sempre per conflitto di interessi. Ci sarà l’avvocato David Scarabicchi, che nella riunione di lunedì scorso ha illustrato il suo parere: è opportuno, secondo il legale, tutelare l’ente con la costituzione di parte civile fin da subito. “La nostra è stata una decisione unanime” dice Lucia Tanti, anche se la posizione di partenza della Lega in realtà era ben diversa e orientata a costituirsi.

“Siamo tutti concordi sull’obiettivo e cioè tutelare gli interessi dell’ente e della comunità” prosegue Lucia Tanti “c’erano posizioni articolate ma solo in relazione allo strumento migliore e più opportuno da utilizzare. Abbiamo deciso di valutare di prendere le opportune azioni civili verso coloro i quali dovessero risultare macchiati da reati di natura pecuniaria”. Non ora, quindi, in una fase preliminare che vede coinvolti sindaco Ghinelli e assessore Merelli. La materia è delicata. Si intersecano questioni puramente tecniche e giuridiche ad altre prettamente politiche.

E’ chiaro che formalizzare la costituzione dell’ente contro il suo sindaco - pur con la presunzione di innocenza al massimo livello - sarebbe stato, secondo la linea di pensiero che ha prevalso, un atto di sfiducia. Quasi una coltellata. Alla obiezione che con riti alternativi possa sfuggire “qualcuno” contro cui rivalersi, la replica di Tanti, supportata da pareri legali, è: “non sfugge nessuno”. Oggi consiglio comunale. Da remoto.

Ghinelli potrebbe collegarsi dagli Usa dove si era recato dopo la Madonna del Conforto. Nell’agenda dei lavori previsto un atto di indirizzo delle opposizioni (Pd, M5S, Arezzo 2020, Lista Ralli) proprio sulla questione Coingas. Dal dibattito emergerà il grado di compattezza dell’alleanza di centrodestra. Fibrillazione. Dalla Lega possibili sorprese.

