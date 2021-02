Arezzo, l'Arcivescovo Riccardo Fontana: "Via libera ai riti pasquali. Messa di Mezzanotte anticipata"

Francesca Muzzi 25 febbraio 2021 a

“Arezzo accenditi”, l’invito arriva da Sua Eccellenza Riccardo Fontana durante la presentazione del progetto del Lions Club Host che vedrà, sabato prossimo, accendersi la Cattedrale. Il gesto dell’accensione ci sarà nella Sala dei Grandi della Provincia e l’Arcivescovo Fontana è entusiasta per questo regalo sul quale usa la metafora della luce: “Non mi interessa illuminare le pietre - dice Fontana - mi interessa illuminare gli aretini perché riprendano speranza e perché abbiano un senso positivo della realtà. Smettiamola di fare polemica ad ogni canto che non si risolvono così i nostri problemi”.

Continua Fontana che va sul progetto: “Rispetto alle altre Cattedrali toscane, Arezzo era sempre rimasta fanalino di coda rispetto alle altre. Di notte, essendo buia, sparisce buona parte del complesso. Da sabato non sarà più così. Dando luce è anche una bella provocazione, perché si ridà luce alla città, non soltanto al monumento. Queste sono una città e una chiesa bellissima. E gli aretini ne devono essere sempre orgogliosi, forza ritiriamo fuori la dignità e con le diversità di ognuno ricominciamo a costruire”.

“Siamo partiti con l’idea di illuminare il campanile - sottolinea il presidente del Lions, Francesco Chianini - dopodiche strada facendo abbiamo trovato un entusiasmo che ci ha portato a coinvolgere il Comune, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, aziende importanti per il nostro territorio come l’AEC Illuminazione di Subbiano e siamo riusciti a portare a compimento un’opera che ci ha portato ad illuminare tutta la Cattedrale. Siamo molto felici. Vedrete che cambierà anche lo Skyline della città”.

Ma la presentazione del progetto per illuminare la Cattedrale e il campanile di Arezzo, è anche l’occasione per parlare della prossima Pasqua. Rispetto allo scorso anno, quest’anno le Messe e i Riti pasquali ci saranno. Anzi, l’Arcivescovo Fontana quasi si inaltera se qualcuno sostiene il contrario: “Chi ha detto che i riti pasquali non ci saranno? Non si fanno le processioni, ma i riti sì, mica come è successo l’anno scorso. Vorrei rassicurare gli aretini che si celebrerà la Pasqua e che sarà anche una bella Pasqua. A cominciare dalla domenica delle Palme e poi la Messa di Pasqua che per via del coprifuoco non ci sarà a mezzanotte, magari la faremo prima, ma ci sarà. Si faranno nelle forme adeguate, rispettando le regole anti Covid, ma vi assicuro che ci saranno. Tra l’altro proprio martedì mattina è arrivata anche un’istruzione del Cardinale Bassetti tanto che con i Vescovi della Toscana ci siamo già messi d’accordo e si va avanti”. Sul documento si legge quelle che sono le regole per i riti pasquali a cominciare dalla Messa della domenica delle Palme: “Si evitino assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé; in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano, ndr)”. “Il Giovedì Santo non ci sarà la lavanda dei piedi. Il Venerdì Santo, l’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sarà limitato al solo presidente della celebrazione. E infine la Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco”. “Però io vorrei che gli aretini - conclude Fontana - si riconciliassero tra di loro e anche con Dio. Sarà il caso che Pasqua non sia soltanto la festa dell’uovo e per quanto riguarda i riti connessi, ribadisco che ci saranno”. Anche la Volata a Castiglion Fiorentino o Foiano? “Quelle le potrebbe fare la mattina”, risponde l’Arcivescovo.

