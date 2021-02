Covid, i casi tornano a salire: 131 nell'Aretino. Ad Arezzo 51, picco a Marciano: 14. C'è un altro decesso

25 febbraio 2021 a

a

a

Tornano a salire vertiginosamente i casi nell'Aretino. Sono 131 per i quali sono stati effettuati 1137 tamponi. Ad Arezzo 51 e all'ospedale San Donato c'è un altro decesso. Si tratta del 29esimo nel mese di febbraio: un uomo di 89 anni. Così negli altri Comuni: Anghiari 3, Bibbiena 2, Bucine 1, Capolona 5, Castel San Niccolò 1, Castelfranco Piandiscò 5, Castiglion Fiorentino 9, Cavriglia 4, Civitella 1, Cortona 5, Foiano 3, Laterina Pergine 1, Lucignano 7, Marciano 14, Monte San Savino 9, Monterchi 1, Pieve Santo Stefano 2, Pratovecchio Stia 4, Sansepolcro 2, Terranuova 1.I ricoverati sono 73, mentre tornano a salire le terapie intensive: 9. Le persone positive in carico sono 1356 di cui a domicilio 1051. Le persone in quarantena 3597. I guariti sono 2. E a castiglion Fiorentino: "Vista la presenza di "focolai scolastici" di casi di Covid-19 nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino, tenuto conto delle indicazioni ricevute dall’Ufficio di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria, al fine di contenere l’ulteriore diffusione del virus Sars-CoV-2, il Sindaco ha firmato un'ordinanza che sospende l'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi anche gli asili nido pubblici e privati a decorrere da domani venerdì 26 febbraio fino a tutto il giorno di sabato 6 marzo 2021". A Sansepolcro scuole chiuse fino al 1 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.