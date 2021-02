Arezzo, catena umana di 300 imprenditori e dipendenti per salvare il commercio dalla chiusure

26 febbraio 2021 a

Catena umana e tricolore in Corso Italia, ad Arezzo, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità urgente di una diversa gestione dell’emergenza che sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza delle imprese e l’occupazione. Il terziario si mobilita per far valere il proprio diritto al lavoro. Saranno oltre trecento gli imprenditori che con i loro dipendenti manifesteranno per affermare il principio che salute e lavoro devono convivere.

All’unisono i settori del commercio, del turismo e dei servizi chiedono un’alternativa alle chiusure imposte dalle normative anti Covid. Ad Arezzo Confcommercio e Confesercenti, hanno organizzato per lunedì 1 marzo, la manifestazione “Salviamo le imprese. Salute e lavoro possono convivere”. Gli imprenditori a distanza di sicurezza, si schiereranno lungo Corso Italia da via Seteria fino ai Bastioni stringendo in mano un cordone tricolore e indossando alcuni cartelli esplicativi delle difficoltà che stanno attraversando. “Sarà una manifestazione estremamente ordinata e pacifica, come nel nostro stile, e rispettosa delle misure di sicurezza”, assicurano i due dirigenti delle associazioni del terziario Franco Marinoni e Mario Checcaglini, che anticipano “al termine, consegneremo un documento unitario al Prefetto di Arezzo, per spiegare al massimo esponente locale del governo le ragioni della nostra protesta. È ormai un anno che assistiamo alla sofferenza di tante imprese, condannate dalla pandemia e dai Dpcm a perdite di fatturato fino al 90%: dai titolari di palestre, cinema, locali da ballo e altri luoghi di intrattenimento, agli imprenditori del turismo”.

“È da marzo 2020” ha aggiunto la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini “che andiamo avanti a suon di Dpcm e cambi di ‘colori’, senza poter programmare quasi nulla delle nostre attività, appesi al filo sottile della speranza che le vaccinazioni facciano cessare in fretta la pandemia. Ci reggiamo con i nostri risparmi personali, i pochi ristori che sono arrivati dallo Stato, i fidi bancari. Ma non sappiamo quanto potremo andare avanti così. Solo in Toscana nel 2020 abbiamo perso oltre 12 milioni di euro di consumi e tra poco, se non verrà confermato il blocco dei licenziamenti con il rinnovo della cassa integrazione, c’è il rischio che un dipendente su cinque nel terziario perda il lavoro. Uno scenario inquietante, a fronte del quale noi chiediamo solo di poter lavorare, conciliando salute e sicurezza con l’esigenza di andare avanti”.

