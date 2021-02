Arezzo, sul processo Coingas si incrina la giunta comunale. Nell'assemblea della società non passa la costituzione di parte civile

Luca Serafini 26 febbraio 2021 a

Strappo nella maggioranza che sorregge il sindaco Ghinelli sulla patata bollente Coingas-Estra, ma ricucitura in consiglio comunale dove la stessa maggioranza di fatto si attiva per far mancare il numero legale sull’atto di indirizzo dell’opposizione. E niente costituzione di parte civile della stessa società Coingas nel processo sulle presunte malefatte perpetrate con la spa dei comuni: mezzo milione di denari pubblici dispersi in consulenze non necessarie, sostiene la procura, insieme ad altri filoni: per un totale di 13 imputati tra cui il sindaco Ghinelli, l’assessore Merelli, l’attuale e il precedente amministratore di Coingas, Scortecci e Staderini. Tutti innocenti fino a prova contraria, chiaro.

E’ stata una lunghissima giornata, interminabile, iniziata di primo mattino su Zoom con il Consiglio comunale che a notte ancora proseguiva con ampie caselle vuote tra i gruppi della coalizione di centrodestra. A metà giornata, la riunione alle 14 dell’assemblea di Coingas, dove la costituzione di parte civile non è passata per mancanza del quorum. Oltre al Comune di Arezzo, contrario, ha infatti inciso l’astensione del comune di Bibbiena.

Tutti gli altri municipi messi insieme non arrivavano a rappresentare la maggioranza assoluta in base alla propria forza numerica basata sulle quote possedute. Ma la spaccatura nell’esecutivo di Palazzo Cavallo è precedente: maturata mercoledì quando gli assessori di Lega Salvini premier e Forza Italia non hanno partecipato alla votazione dell’atto con cui la giunta ha deciso, appunto, per la non costituzione di parte civile di Coingas, di cui il Comune è socio di maggioranza con il 45,17 per cento. Un distinguo non di poco conto. Non proprio una sfumatura. Tutti garantisti, nel centrodestra, ma con accenti tecnici e politici diversi. La Lega, in nome di trasparenza e linearità nel tutelare l’ente pubblico (vale per Coingas ma anche per Comune) aveva da giorni auspicato la costituzione di parte civile per voce del neo commissario provinciale, avvocato Matteo Grassi.

Posizione diversa quella di Ora Ghinelli e di Fratelli d’Italia: non partecipare all’udienza preliminare del 23 marzo riservandosi casomai azioni civili successive. Il voto degli assessori rimasti ha decretato la linea portata in assemblea Coingas da Lucia Tanti. Dove a inizio settimana l’avvocato David Scarabicchi, incaricato dalla stessa spa, aveva spiegato con argomentazioni giuridiche come fosse opportuno costituirsi, anche se nel procedimento è imputato l’amministratore Scortecci. Dei comuni soci presenti, mancavano Anghiari e Monterchi, tutti favorevoli alla costituzione, contrario Arezzo e astenuto Bibbiena. Il 46 per cento dei si rispetto al 45 del no del comune capoluogo non è stato sufficiente perché occorreva una maggioranza assoluta, 48 per cento rispetto al 97 per cento dei soci in assemblea. E ora? Coingas e i Comuni soci rimarranno inerti davanti ad eventuali condanne che dovessero maturare per reati pecuniari come il peculato?

Non è detto perché sono possibili azioni di responsabilità da parte della stessa società o di singoli comuni. Insomma la turbolenza Coingas c’è e i suoi effetti li produce, come sapevano benissimo gli alleati di centrodestra che un anno fa esatto dettero vita in un caffè di Roma vicino al Parlamento al patto fondante per il Ghinelli bis. Ghinelli era già indagato in tutti i filoni dell’inchiesta (reati ipotizzati favoreggiamento e abuso d’ufficio) e già gli alleati sapevano cosa questo avrebbe comportamento quantomeno in termini di noie durante il percorso. Nella peggiore delle ipotesi con una condanna di primo grado scatterebbe la sospensione dal mandato di sindato conseguito con netta affermazione al ballottaggio sullo sfidante Luciano Ralli. Pronta, in caso, Lucia Tanti. Prossimo atto l’udienza del 23 marzo per decidere se e chi dei tredici imputati deve andare a processo.

