Arezzo, scontro frontale fra auto sulla 73 all'incrocio di Santa Firmina: ferito uomo di 58 anni di Sansepolcro

Un uomo di 58 anni di Sansepolcro è rimasto ferito questa mattina, venerdì 26 febbraio, in uno scontro frontale tra due auto lungo la 73 ad Arezzo. L'incidente è avvenuto alle 7,40 all'incrocio per Santa Firmina. Sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 che hanno trasportato il 58enne biturgense, uno dei due conducenti, all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Sul posto i Vigili del fuoco per liberare la carreggiata con la trafficata arteria che è rimasta chiusa in entrambe le direzioni durante le fasi di rimozione dei mezzi. Rilievi di legge eseguiti dalla Polizia municipale di Arezzo

