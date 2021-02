Arezzo, Coronavirus: 106 nuovi casi, più di metà in città. Aumentano positivi e ricoverati in terapia intensiva. Un altro morto

26 febbraio 2021 a

Resta sopra le cento unità il numero di nuovi positivi al Coronavirus ad Arezzo e provincia. Sono 106 nelle ultime ventiquattro ore. Ieri, picco del 2021, erano stati 131.

C'è un altro morto e il bilancio da inizio pandemia si avvicina a trecento decessi. I tamponi effettuati sono stati 1.116 e dei 106 positivi oltre la metà, 57, sono ad Arezzo. Spiccano poi i dati di Sansepolcro, 8 casi, Castelfranco Piandiscò 7, Bucine e Montevarchi 5, Loro Ciuffenna e Terranuova 4, Castiglion Fiorentino 3 e altri comuni con nuovi contagiati.

Gli attualmente positivi sono in aumento: 1.408 e cresce anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva all'ospedale San Donato: 12. Mentre nella bolla Covid i pazienti sono 67. Ci sono oltre 3.500 persone in quarantena come contatti di caso.

