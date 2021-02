Arezzo, commerciante molestata da giovane di colore mentre chiude il negozio nel centro di Castiglion Fiorentino

27 febbraio 2021 a

Dopo le molestie ad una ragazza che a Castiglion Fiorentino aspettava l'autobus, lungo la Regionale 71, denunciate dal sindaco nei giorni scorsi, un simile episodio è avvenuto due sere fa in Corso Italia, all’orario di chiusura dei negozi.

Questa volta, al contrario dell’episodio denunciato da Agnelli, non ci sono stati palpeggiamenti o approcci più concreti, ma comunque anche questo fatto testimonia di una situazione che merita attenzione.

Una signora stava abbassando la saracinesca del suo esercizio commerciale quando è stata avvicinata da un giovane di colore che, evidentemente sicuro del suo fascino, le ha rivolto l'esplicita richiesta di “fare sesso” insieme.

La signora rifiutando quella richiesta e di fronte ad avances verbali più insistenti ha iniziato ad urlare, tanto che una giovane che si trovava un po' più lontana è intervenuta ed ha convinto il giovane ad allontanarsi.

“Ho avuto paura – racconta all’indomani dell’episodio la ragazza molestata – perché ho visto che i negozi vicini erano già chiusi e ho pensato che nessuno potesse intervenire. Comunque dopo ho avvisato anche i Vigili Urbani”. Ma ancora di più inquieta il fatto che non sarebbe un episodio isolato.

Dichiara un'altra commerciante che sta ascoltando il racconto: “Anche a me è successa una cosa simile: ero con una mia amica ed abbiamo avuto la stessa proposta. Qualche giorno fa una ragazzina è stata molestata in un vicolo mentre andava al doposcuola: per fortuna ha avuto prontezza di spirito e ha chiamato la mamma con il cellulare e il molestatore si è dileguato”.

Interviene un'altra commerciante: “Soprattutto la sera abbiamo qualche timore, perché con il vuoto davanti ai bar a causa delle misure anti-covid e il Corso deserto sarebbe difficile anche chiedere aiuto. Lo stesso quando vado a riprendere l'automobile al Parterre: con le strade e il parcheggio deserto non nego che con l'oscurità ho sempre un po' paura”.

