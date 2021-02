Arezzo, ciclista investito da un'auto: 70enne trasferito al San Donato

27 febbraio 2021 a





Ciclista investito da un'auto in via Vittorio Veneto ad Arezzo: il 70enne ferito è stato trasferito in codice rosso dai soccorritori all'ospedale San Donato. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.20 di sabato 27 febbraio. Sul posto sono stati fatti subito convergere dalla centrale operativa dell'emergenza urgenza l'equipaggio di un'ambulanza e un'automedica. Il ciclista, un settantenne residente ad Arezzo, è stato quindi trasferito al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, gli agenti della Polizia Municipale.

