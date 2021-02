Giani: Toscana aiuterà Umbria e Marche a sbloccare lavori alla galleria della Guinza. Iniziata nel 1989 ancora incompiuta

Davide Gambacci 28 febbraio 2021 a

Buone nuove per la galleria della Guinza. La Regione Toscana tende la mano a Umbria e Marche, disposta ad intervenire anche economicamente pur di riuscire ad aprire il tunnel creando un collegamento diretto e rapido. Interconnessione la parola d’ordine. “Io sono molto interessato che si realizzi, dopo svariati anni, la Guinza ovvero il collegamento in galleria che poco lontano da Sansepolcro arriva fino alle Marche. Io chiaramente posso farci ben poco perché è fra Umbria e le Marche, ma se ad esempio mi chiedono di dare una mano anche economica, perché in un territorio fuori dalla Toscana finalmente si superano gli Appennini, che oggi si possono attraversare a quattro corsie o con il Colfiorito oppure da Bologna, io questo lo farò”.

E’ la dichiarazione rilasciata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in occasione della prima fermata del Frecciarossa alla stazione di Terontola. “Con l’assessore, la presidente e tutta la giunta della Regione Umbria” ha proseguito Giani, “chiederò di avere un tavolo d’incontro perché molte sono le ragioni degli interventi che si possono fare insieme. Troppo in Italia si è guardato ai collegamenti nord-sud, poco quelli est-ovest” ha concluso il presidente della Regione Toscana.

“Questi ultimi sono segnale di grande espressività di territori come l’Umbria, le Marche oppure la stessa Toscana nei quali ci sono molte cose in comune, oltre ad una interconnessione fortissima sia economica che sociale”. La Guinza possiamo considerarla come l’eterna incompiuta: parte integrante della E78, la Fano-Grosseto, seppure è presente una sola canna. Tante promesse dai vari enti, impegni, ma alla fine nulla di concreto: problemi sia di natura burocratica, poiché non rispecchia oggi gli standard di sicurezza, ma anche economici.

“Si tratta di una galleria che da anni è al centro di tante attenzioni” aggiunge il consigliere regionale della Lega, Marco Casucci, “è un’infrastruttura vitale sia per le Marche che per l’Umbria e permette il collegamento con la Toscana. Apprezzo che il presidente Giani abbia pubblicamente manifestato la volontà di contribuire ai lavori dell'opera. Dopo le parole aspetto fatti concreti. L'Italia centrale ha bisogno che tale infrastruttura, lungo la E78, veda finalmente la luce. Senza infrastrutture non ci sarà la ripresa economica. Sono certo che il Governo del nuovo corso Draghi farà la sua parte, salutando con piena soddisfazione la nomina del nuovo sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti Alessandro Morelli. La Lega è per lo sblocco dei cantieri”.

Lavori che sono iniziati nel 1989 e mai terminati. Tra le ipotesi, pur di utilizzare questo tunnel, anche un senso unico di marcia ma è arrivato un diniego come la possibilità delle due corsie e della canna unica. “Toscana, Umbria e Marche hanno bisogno di combattere battaglie comuni e quella per le infrastrutture è una delle più nobili nell'interesse dei cittadini” afferma Gabriele Veneri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“La storia della Guinza è quella di un’incompiuta che si inquadra a sua volta nella cornice della grande incompiuta, ovvero la E78. Infrastruttura che sarebbe fondamentale per l’Alta Valle del Tevere che da sempre paga una posizione geografica marginale rispetto al contesto delle due regioni di appartenenza. Quindici anni di immobilismo, magari, possono bastare”.

“Visto che è stato nominato il commissario straordinario per la E78, non si perda altro tempo prezioso” conclude il consigliere regionale Gabriele Veneri, “si sblocchi subito la Grosseto-Fano e la galleria della Guinza”. Sarà veramente la volta buona?

