Covid: Lucignano chiude scuole, parchi e giardini pubblici

28 febbraio 2021 a

a

a



A Lucignano chiusi parchi e giardini pubblici; da domani, lunedì 1 marzo, lo saranno anche tutte le scuole, dagli asili alle elementari, dopo che lo stop alle lezioni in presenza era già scattato per le medie. Le due ordinanze sono state firmate sabato 27 febbraio dal sindaco Roberta Casini. Il comune della Valdichiana corre dunque ai ripari. “Negli ultimi giorni avevamo registrato contagi in ambito scolastico” ha sottolineato il sindaco Casini. Un quadro che ha spinto l'amministrazione al giro di vite: parchi e giardini sono off limits e lo resteranno fino a domenica 7 marzo compresa. Il provvedimento che chiude i portoni d'ingresso di tutte le scuole del comune di Lucignano, con l'attuazione della didattica a distanza per gli istituti dove questa è prevista, sarà in vigore fino a sabato, quando il Comune riesaminerà l'eventuale riapertura alla luce di quella che sarà la situazione dei contagi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.