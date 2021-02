Arezzo, Saracino, proposta di Ezio Gori: "Due Giostre ravvicinate e soldi risparmiati come ristoro ai quartieri"

Sullo stesso argomento: Arezzo, il video saluto dei giostratori del Saracino al popolo aretino nel giorno in cui doveva tenersi la cerimonia di premiazione

Ipotesi di due edizioni del Saracino ravvicinate. Possibilità di organizzare eventi pre-giostra rispettando le disposizioni anti-contagio. Ristori per i quartieri, a secco di entrate da un anno e mezzo. Ezio Gori, rettore di Porta Santo Spirito, ammette l’inevitabilità di dover annullare l’edizione della Giostra, che era già in programma per la serata del 19 giugno.

La scelta maturata venerdì, nel corso della riunione tra Consulta dei Quartieri, sindaco Ghinelli, il delegato alla Giostra Paolo Bertini e i rettori - con il rinvio dovuto al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - era quasi scontata. Impossibile pensare di poter organizzare l’edizione con le caratteristiche di sempre. Motivo per cui, come già avvenuto nell’anno 2020, nessuna deroga e meglio una rinuncia con un drastico stop. Ezio Gori, così, commenta l’esito del vertice di venerdì.

“Purtroppo, è una decisione che andava presa ora, perché per i quartieri sarebbe cominciato il vero periodo in cui bisognava iniziare a prepararsi. La nostra speranza adesso - afferma il rettore della Colombina - è che la situazione sanitaria per settembre sia migliorata e che possano essere organizzate due edizioni ravvicinate della Giostra, a fine agosto e a settembre (come avvenne con la “straordinaria” del 2016 dedicata al Giubileo della Misericordia, ndr). Questo - rimarca Gori - permetterebbe un risparmio grazie a un unico allestimento della Piazza, delle tribune e della Lizza. E, con i soldi risparmiati, il Comune potrebbe girare dei ristori ai quartieri, che, arrivati alla prossima estate, non avranno avuto più entrate da un anno e mezzo”.

“Viaggiamo ai minimi storici - riprende Gori - abbiamo spese fisse nelle scuderie (gestione dei cavalli, fieno, maniscalchi, veterinario..), utenze delle scuderie ma anche del quartiere, del circolo e del Museo. E poi le manutenzioni, ordinarie e straordinarie. Basta fare due conti. Cifre da decine di migliaia di euro. E con le casse del quartiere ai minimi termini, senza Giostra, senza cene propiziatorie, senza attività nel circolo, solo con pizza da asporto nel fine settimana. E se non avessimo il sostegno di tanti volontari, avremmo già riportato le chiavi in Comune”, tuona Gori. Che invece vedrebbe possibile l’organizzazione - già la prossima estate, se la situazione sanitaria non peggiorerà - di iniziative pre-giostra, “boccata d’ossigeno per il quartiere. I nostri spazi ai Giardini del Porcinai, come quelli a disposizione degli altri quartieri, sono tali da poter permettere eventi con distanziamento. Non sarà più certo la movida di tante serate. Ma potremo sederci a tavola e parlare di Giostra”.

Anche il quartiere di Porta Santo Spirito, intanto, ha raccolto l’invito arrivato dal delegato del Saracino, Paolo Bertini, finalizzato a programmare iniziative per i 90 anni della manifestazione, che cadranno proprio in estate, in concomitanza con la festa del patrono San Donato (la prima Giostra fu corsa il 7 agosto del 1931). Altra ragione per sperare e puntare a due edizioni della Giostra ravvicinate.

