Covid, scatta lo screening volontario per gli studenti del Casentino che frequentano le scuole di Arezzo e della Valtiberina

Screening di massa per gli studenti casentinesi che frequentano le scuole superiori di Arezzo e della Valtiberina. Un controllo - che sarà gratuito e volontario - che coinvolge tutti i comuni della vallata e che arriva all'indomani della decisione del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, di chiudere le scuole della città, dalle elementari alle superiori, con queste ultime che ogni giorno sono meta di studenti che giungono da tutta la provincia. I sindaci casentinesi e la Asl Toscana Sud Est hanno deciso di organizzare questo screening, il cui obiettivo, viene spiegato in una nota dell'Unione dei Comuni del Casentino, “è quello di individuare, tracciare e isolare eventuali casi positivi legati a varianti del virus, in modo da prevenire situazioni di criticità anche in Casentino”. Entro martedì 2 marzo dovrà essere inviata la mail per prenotare il test gratuito. Sarà poi la Asl a ricontattare gli interessati per effettuare il test nella tenda drive-through allestita a Bibbiena. Per partecipare, spiegano dall'Unione dei Comuni del Casentino, è necessario inviare una mail all'indirizzo [email protected] indicando il proprio nome, cognome, codice fiscale, comune di residenza, numero di telefono e scuola frequentata.

