Arezzo, Coronavirus: oggi 154 casi, mai così tanti nel 2021. A febbraio positivi e morti raddoppiati rispetto a gennaio

28 febbraio 2021 a

a

a

Coronavirus ad Arezzo, i nuovi positivi di oggi, 28 febbraio 2021, sono 154. La cifra più alta del 2021. E' il quarto giorno di fila sempre sopra cento nuovi casi: da. 25 febbraio sono stati 131, 106, 106.

Gli attualmente positivi in carico al servizio sanitario sono 1.592 e di questi 1.276 sono in cura domiciliare. In ospedale sono 74 i ricoverati in bolla Covid e 12 in terapia intensiva. In quarantena ci sono 3.794 persone.

Non si registrano nuovi morti, ma il mese di febbraio ha fatto registrare 32 decessi, il doppio di gennaio: 16.

Un mese nero per il contagio, il febbraio, con una media di nuovi casi giornalieri di 66.78 rispetto a quella di gennaio di 46,5. Un mese fa, il 28 gennaio, quando la curva stava risalendo, c'erano 887 positivi in provincia di Arezzo: oggi sono quasi raddoppiati (1.592).

Dei 154 nuovi positivi di oggi sono 75 quelli residenti nel comune capoluogo, Arezzo, 9 a Castiglion Fiorentino, 8 a Lucignano, 7 a Marciano, 6 a Montevarchi, 5 a Bibbiena, Capolona, Foiano, 4 a Monte San Savino, Pratovecchio Stia, Sansepolcro, 3 ad Anghiari, Cortona, Terranuova Bracciolini, 2 a Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Civirella, San Giovanni, 1 caso a Cavriglia, Laterina Pergine, Monterchi, Poppi, Subbiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.