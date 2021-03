Calcio serie C, Arezzo in crescita, a Trieste un pari che brucia: "Quel rigore dubbio e il gol non assegnato". Mercoledì arriva il Mantova

01 marzo 2021 a

Un punto in casa della Triestina è sempre un risultato positivo, soprattutto se ad ottenerlo è l’ultima in classifica. Ma per quanto in casa Arezzo provino a vedere il bicchiere mezzo pieno c’è rammarico e pure tanto perché la squadra è andata davvero vicina alla vittoria. E ai punti l’avrebbe sicuramente meritata.

Nello spogliatoio dell’Arezzo dopo il 2 a 2 è diffuso il malumore per i due episodi che hanno indirizzato la gara verso il risultato di parità.

“Il rigore concesso a Mensah è stato più che generoso mentre il colpo di testa di Serrotti sul 2-2 era entrato”, hanno ripetuto a più battute Roberto Stellone, Mariano Arini e Paride Pinna.

“Quando ci sono decisioni arbitrali dubbie queste finiscono sempre per penalizzarci”, il commento amaro di Arini che poi sottolinea: “Per una squadra che è ultima e deve rincorrere queste scelte possono condizionare”. Al netto dei torti invocati, l’Arezzo ha disputato una buonissima partita, confermando di essere in netta crescita.

“La partita è stata interpretata ben - dice il tecnico - per questo faccio i complimenti ai ragazzi”. Stellone prova a tenere alto il morale prima di sottolineare come “l’atteggiamento è stato quello gusto, con esso stanno arrivando le prestazioni e di conseguenza i punti. Certo se oggi ne avessimo conquistati tre invece di uno sarebbe stato meglio e nessuno avrebbe avuto da ridire”.

Tra i protagonisti dell’impresa di Trieste, Paride Pinna autore di una doppietta: “Era fondamentale dare continuità alla vittoria in casa dell’ultimo turno. Ora il nostro ruolino di marcia deve essere questo. Abbiamo affrontato una squadra che in classifica ci è superiore ma che, sul campo non lo è stata. Questo deve darci ulteriore fiducia e consapevolezza”. La strada è stata ormai tracciata. Spetta adesso all’Arezzo non deviare: “La direzione che abbiamo imboccato è quella giusta. Ora dobbiamo soltanto continuare a lavorare come stiamo facendo ormai da diverse settimane”. Mercoledì arriverà il Mantova e Stellone mette in guardia tutti: “Sarà un’altra partita difficile. Il nostro obiettivo è uno solo: fare punti”.

TABELLINO

Triestina 2 - Arezzo 2

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi 5.5; Tartaglia 5, Capela 6, Lambrughi 5.5, Lopez 6; Calvano 6 (46’ st Maracchi ng), Giorico 6, Procaccio 6; Sarno 6 (21’ st Rizzo 5.5); Gomez 7.5, Mensah 6 (26’ st Litteri 5.5). A disp.: Valentini, Rossi, Brivio, Granoche, Rapisarda, Ligi, Struna, Palmucci. All.: Pillon 6.

AREZZO (3-5-2): Sala 6; Maggioni 5.5, Sbraga 6, Pinna 7.5; Luciani 6, Arini 6.5, Di Paolantonio 6.5, Serrotti 6.5 (48’ st Soumah ng), Karkalis 6 (30’ st Ventola 6); Perez 6 (18’ st Piu 6), Iacoponi 7 (30’ st Cerci 6). A disp.: Melgrati, Tarolli, Carletti, Di Grazia, Sussi, Kodr. All.: Stellone 6.5.

Arbitro: Bordin di Bassano 6.

Marcatori: pt 2’ Pinna, 21’ Gomez, 26’ Pinna, st 11’ rig. Gomez

Note: ammoniti: Lambrughi, Di Paolantonio, Luciani; Stellone e Pillon per proteste. Angoli: 7-2 per la Triestina. Recupero: pt 1’, st 4’.

CRONACA

L’Arezzo incassa il secondo risultato utile consecutivo ma da Trieste se ne va con l’amaro in bocca perché per due volte è passato in vantaggio e s’è fatto raggiungere, perché ha giocato meglio e prodotto di più della Triestina ma alla fine non è riuscito ad andare oltre il pari. Arezzo tonico, brillante, incisivo, trascinato dalla verve del giovanissimo Iacoponi, dall’esperienza di Arini e dal piede caldissimo di Pinna, autore di due gol.

Arezzo rinnovato nel modulo e negli uomini ma estremamente convinto delle proprie possibilità. Il primo esempio al 2’. Iacoponi ha devastato la sua corsia costringendo al fallo Lambrughi. Pinna da posizione defilata ha indovinato il mancino a girare che, forse complice il sole, ha ingannato Offredi sul suo palo. 1-0 appena cominciato. Perez poco dopo è arrivato sul fondo ma nessuno ha deviato in rete il suo cross. Allora ha cominciato a giocare la Triestina che ci ha provato da fuori con Sarno e che il gol l’ha trovato al 21’: cross di Calvano da destra zuccata vincente di Gomez dall’altra parte.

Poteva abbattersi la squadra di Stellone che invece ha reagito e sei minuti dopo ha raddoppiato. Stavolta il sinistro di Pinna è partito da posizione più centrale ma s’è infilato nello stesso angolo. Prima della fine Offredi ha salvato su Serrotti e a inizio ripresa si fa vedere Sala, bravo su una volée di Procaccio. L’Arezzo non ha mai smesso di controbattere ma ha avuto il torto di non capitalizzare qualche buona opportunità e così ha finito per incassare il pareggio di Gomez su rigore concesso per una caduta di Mensah sul contrasto di Maggioni e Arini.

La pressione dei toscani non si è esaurita e le ripartenze hanno continuato a creare danni nella retroguardia avversaria. Arini, Di Paolantonio e Serrotti hanno difeso e sostenuto l’attacco con continuità. Ma l’Arezzo non ha sfondato con Serrotti (ottimo Offredi), Di Paolantonio e Cerci allo scadere. Da qui il rammarico ma anche la convinzione che la strada è tracciata anche se la salvezza resta lontana come lo è la zona nobile della classifica per la Triestina.

Federico Roat

