Arezzo, ore 11: catena umana di Confcommercio e Confesercenti poi incontro con il prefetto: "Salviamo le imprese"

Ci saranno 350 persone questa mattina (lunedì 1 marzo 2021) ad Arezzo, a partire dalle 11, a dar vita alla catena umana organizzata da Confcommercio e Confesercenti che si snoderà lungo l’intero Corso Italia unita dallo slogan “Salviamo le imprese”. Fra loro ci saranno molti titolari e dipendenti di imprese del commercio, turismo e servizi, ma anche collaboratori, fornitori, liberi professionisti e cittadini. Saranno presenti anche alcuni esponenti del mondo dell’arte e della cultura, come gli artisti e operatori della Rete Teatrale Aretina, delle Officine della Cultura e del Cinema Eden.

E non mancherà una rappresentanza degli agenti di viaggio. Tutti insieme, simbolicamente uniti da un lunghissimo nastro tricolore, per chiedere al Governo maggiore attenzione nella gestione dell’emergenza pandemica, che dopo un anno di Dpcm, zone a colori e restrizioni o chiusure delle attività, è ormai diventata anche un’emergenza economica di dimensioni sempre maggiori.

“Chiediamo a Governo e istituzioni di trovare risposte adeguate a risolvere questa situazione. Trovare il modo per convivere con la pandemia, conciliando salute e lavoro, deve essere l’imperativo per tutti, se non vogliamo che la nostra economia e l’occupazione escano distrutti”, hanno sottolineato in una nota congiunta Confcommercio e Confesercenti presentando l’iniziativa di oggi.

La manifestazione, organizzata a livello regionale dalle due associazioni di categoria, vedrà la contemporanea mobilitazione anche in altre realtà della Toscana.

“Nelle varie città le nostre associazioni di categoria hanno chiesto e ottenuto il benestare della Prefettura per lo svolgimento dell’iniziativa, che sarà comunque ordinata, silenziosa e statica, rispettosa delle distanze di sicurezza”, ci tengono a sottolineare Confcommercio e Confesercenti. A coordinare la mobilitazione ad Arezzo ci saranno i presidenti delle due associazioni di categoria aretine Confcommercio e Confesercenti, Anna Lapini - con la vicedirettrice Catiuscia Fei - e Mario Landini, con il direttore Mario Checcaglini. Dopo l’iniziativa si recheranno dal Prefetto di Arezzo per consegnare il documento con le dieci richieste della categoria al Governo.



