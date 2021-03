Arezzo, Fiera Antiquaria ferma da ottobre e a rischio anche l'edizione di marzo: incontro decisivo

Alessandro Bindi 01 marzo 2021 a

Fiera Antiquaria, a rischio anche l’edizione di marzo. Si allontana il miraggio di vedere le bancarelle dell’antiquariato lungo le strade e le piazze della città. Fra cinque giorni il calendario indica il primo weekend del mese, che ad Arezzo, tradizionalmente coincide con l’appuntamento mensile con la Fiera Antiquaria più antica e famosa d’Italia. Ad oggi il crescente numero dei contagi e le chiusure che hanno colpito anche la scuola non promettono niente di buono. Traballa quindi il piano messo in piedi dall’assessore Simone Chierici alla vigilia dell'edizione di febbraio e sfumato per un soffio lo scorso mese.

Adesso infatti è più difficoltoso da mettere in pratica. Sulla mappa del centro storico sono state disegnate le 167 postazioni dei titolari e gli uffici hanno lavorato per individuare gli accessi e far sì che il circuito di banchi possa essere blindato prevedendo la regolamentazione dei flussi. L’assessore Simone Chierici più volte è salito a Palazzo del Governo per confrontarsi con il prefetto Anna Palombi, alla ricerca di una soluzione che potesse far coincidere gli interessi degli antiquari e della città con le necessità imposte dalla pandemia.

Questo pomeriggio alle 15 Chierici incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, per informarli sulla situazione. “Sarà un incontro interlocutorio” dice Chierici “utile ad illustrare il lavoro fatto fino ad oggi. E’ evidente che è ancora una volta cambiato il quadro generale sul quale la Fiera Antiquaria si troverebbe ad operare. I contagi stanno salendo e a livello nazionale, e non solo locale, si va verso ulteriori restrizioni”.

Il centro storico, per anni forza della Fiera aretina, di fatto rappresenta una limitazione per le bancarelle dell’antiquariato durante questo periodo storico caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. L’Antiquaria è ferma all’edizione di ottobre. Una situazione di stallo dalla quale non riesce ad uscire. Lo scorso anno gli antiquari sono usciti dal lockdown cambiando location. Il trasloco al Prato permise di tornare a lavorare prima di riaffacciarsi nel centro storico seppur con le dovute distanze e con una diversa sistemazione dei posteggi.

Adesso l’ipotesi al Prato potrebbe rivelarsi la soluzione per poter organizzare la Fiera Antiquaria, sia di marzo o di aprile, in attesa che i contagi si riducano e che la pandemia si trasformi in un brutto ricordo. Spunta quindi, di nuovo, l’ipotesi Prato sul tavolo nella consapevolezza che creerebbe comunque molti mal di pancia tra gli operatori. La soluzione infatti non è ideale ma potrebbe rivelarsi migliore di niente. Con la Fiera di marzo ormai alle porte è difficile capire se percorrere fin da sabato questa strada. Gli espositori comunque aspettano un sì o un no consapevoli che la zona arancione vieta gli spostamenti per i visitatori da fuori comune.

Dietro l’angolo c’è comunque l’edizione di aprile, che coincide con l’avvio della primavera e con il periodo delle festività pasquali. Generalmente un’edizione tra le migliori in termini di presenze. La pandemia ha, purtroppo, stravolto tutto e ci sarà da capire se la soluzione Prato possa essere l’unica strada percorribile per riaccendere l’appuntamento con la Fiera, sempre che, non arrivino da Roma ulteriori restrizioni nazionali.

