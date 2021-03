Arezzo, Boschi e Banca Etruria: accolto ricorso del procuratore Roberto Rossi, delibera del Csm contro il magistrato non fu giusta

01 marzo 2021 a

Non c'erano morivi per negare al procuratore della repubblica di Arezzo, Roberto Rossi, la conferma nel ruolo per il secondo quadriennio. Lo afferma con una articolata sentenza il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, sezione Quinta, che ha accolto nel merito il ricorso del magistrato, contro il Consiglio superiore della Magistratura. Ministero della Giustizia.

Il caso verte sul presunto conflitto di interessi tra le funzione del pm e quelle che fino al dicembre 2015 ha avuto come Consulente della presidenza del Consiglio nel contesto di un governo dove sedeva come ministro Maria Elena Boschi figlia dell'ex vice presidente di Bpel. In quel periodo la procura aretina seguiva l'evolversi del tracollo di Banca Etruria, ma l'apertura del procedimento penale per bancarotta fraudolenta e semplice fu successiva, dopo la dichiarazione di insolvenza del febbraio 2016.

Il Csm apri una pratica che fu archiviata nel luglio 2016 sula presunta incompatibilità del magistrato. Sembrava tutto risolto, quando invece nel 2019 il Csm emise la delibera che stoppava il magistrato in relazione a questioni sulla indipendenza da impropri condizionamenti, che adesso la sentenza del Consiglio di Stato spazza via definitivamente accogliendo in toto il ricorso del dottore Rossi.

Il magistrato ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio del giugno 2020 che aveva respinto il suo ricorso contro la Delibera del Plenum del Csm del 24 ottobre 2019 che non lo riconfermava alla guida dell'ufficio determinando la decadenza dalle funzioni direttive.. Nel dicembre del 2019 il Csm aveva bandito il concorso per la copertura del posto dichiarato vacante. Nei mesi scorsi Rossi aveva ottenuto la sospensiva del concorso ed era tornato ad esercitare pienamente il ruolo di procuratore. Ora la pronuncia nel merito che rafforza la sua posizione, con palla che dovrà tornare al Csm.

Rossi, magistrato requirente dal 1986, nel 2013 è stato procuratore facente funzione e dal 2014 è stato nominato procuratore di Arezzo dal Csm. A sostenere le sue ragioni sono stati gli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore

Il potenziale conflitto di interessi sollevato non esisteva, per una questione di tempi, si legge nella sentenza: Pier Luigi Boschi era diventato indagabile dopo la cessazione del rapporto tra Rossi e il governo. E tra l'altro si trattava di un incarico squisitamente tecnico e non politico. L'indipendenza personale del magistrato non poteva essere messa in dubbio al punto da negargli la conferma nella guida dell'ufficio. Vengono portati anche altri motivi a sostegno di ciò.

Nelle vicende giudiziarie Boschi è stato poi indagato, nel filone principale della bancarotta non c'è mentre è a processo per quella ipotizzata in forma semplice sulle cosiddette consulenze d'oro di Bpel, che il 4 marzo inizia nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, per l'inadeguatezza causa Covid dell'aula del tribunale.

