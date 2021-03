Muore una donna di 56 anni nello scontro tra un'auto e un furgone a Ripa di Olmo. Ferite altre due persone

01 marzo 2021 a

Incidente mortale lunedì 1 marzo poco dopo le 14.30 a Ripa di Olmo nel comune di Arezzo. Nello scontro tra un'auto e un furgone, ha perso la vita una donna di 56 anni che era nell'automobile. Sono rimaste ferite altre due persone: un uomo di 42 anni e una donna di 50. Il primo è stato trasportato alle Scotte di Siena e la seconda a Careggi di Firenze. Entrambi in elicottero e con codice giallo. Nell'incidente è stata coinvolta marginalmente una terza auto e una donna di 52 anni è stata trasportata in ambulanza e in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 112, gli elicotteri Pegaso 1 e 2, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo.

