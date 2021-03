Calcio serie C, l'Arezzo è carico e aspetta il Mantova per centrare la seconda vittoria della stagione al Comunale

Federica Guerri 02 marzo 2021 a

Archiviato il pareggio di domenica a Trieste da dove l’Arezzo è tornato con un punto e un po’ di rammarico per non aver conquistato l’intera posta in palio, ieri mattina la squadra è immediatamente tornata al lavoro per preparare la prossima sfida. Domani, infatti, si torna in campo al Comunale per il turno infrasettimanale contro il Mantova (mercoledì 3 marzo ore 15) che sabato ha battuto l’Imolese 5-1 e che si presenta all’appuntamento con il Cavallino con un giorno in più di recupero.

Poco tempo, invece, per l’Arezzo per preparare la gara dalla quale ci si aspetta continuità dopo la bella prestazione di domenica e la vittoria del turno precedente contro il Matelica. In classifica non è cambiato molto rispetto a sette giorni fa, ma le distanze tra le avversarie lentamente si assottigliano. Il penultimo posto dista sempre quattro lunghezze visto il pareggio tra Ravenna e Fano, ma il Legnago ha perso contro la FeralpiSalò e adesso la terz’ultima posizione è a sei punti di distanza. Otto i punti che separano l’Arezzo dalla Vis Pesaro, nove quelli che la separano da Fano e Imolese che devono sfidarsi nel turno di recupero in programma mercoledì prossimo.

Il Mantova, con i suoi 37 punti, occupa l’ultima posizione valida per i play off e come già detto nell’ultimo turno hanno rifilato una cinquina all’Imolese, ma nel turno precedente ha perso 2-0 in casa contro il Fano e nella giornata ancora prima ha impattato con il Matelica. Pareggio con la Samb e sconfitta col Perugia nei turni precedenti e 6-0 rifilato dal Padova un mese fa. Insomma, il 2021 ha portato risultati altalenanti per i lombardi che nel girone di ritorno hanno raccolto fin qui due vittorie e due pareggi con 9 gol segnati e 16 subiti.

L’Arezzo che ha ritrovato morale dopo le ultime due prestazioni non può far altro che continuare la sua corsa e fare punti per levarsi prima possibile dall’ultima posizione e risalire la china. L’Arezzo ha dunque ancora 24 ore di tempo per rifiatare e ricominciare domani a dare continuità alle prestazioni buone delle ultime giornate. Domenica prossima poi gli amaranto saranno di nuovo in trasferta. La squadra di Stellone è attesa all’ora di pranzo in casa della Sambenedettese. Ma una partita alla volta, prima c’è da pensare al Mantova che arriva subito.

Intanto, se la prima squadra è ancora in piene sabbie mobili, c’è un Arezzo che è primo.

E’ quello della Primavera di mister Palazzi che domenica tra le mura amiche ha battuto per 2-1 il Grosseto infilando la terza vittoria e confermandosi capolista. Baby amaranto crescono.



