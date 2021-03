Arezzo, salta anche la Fiera Antiquaria di marzo. Il sogno ora è un'edizione lunga ad aprile

Sullo stesso argomento: Arezzo, il video saluto dei giostratori del Saracino al popolo aretino nel giorno in cui doveva tenersi la cerimonia di premiazione

La Fiera Antiquaria salta ancora. Manca solo l'ufficialità da parte del Comune. Ma l'edizione di marzo non si farà: né in Piazza Grande né al Prato come avevano richiesto i membri del Comitato Antiquari Fiera di Arezzo, che raccoglie una novantina di espositori in arrivo da tutta la Toscana e dal resto di Italia.

L'assessore Simone Chierici in questi giorni ha tenuto diversi incontri e ieri pomeriggio ha ricevuto Paolo Burzi, il presidente dell'associazione Giorgio Vasari che raccoglie un centinaio di antiquari e restauratori aretini. Ma alla fine la fumata è nera.

"L'assessore Chierici ci ha spiegato che in zona arancione - spiega Burzi - non c'è alcuna possibilità di poter fare la Fiera Antiquaria. E sinceramente farla adesso con le regioni chiuse rischiremo di fare un flop. Bisogna ripartire alla grande con tutti gli espositori in piazza e con la gente che può muoversi. Altrimenti non ha senso”.

Burzi prova a guardare avanti: “Ad aprile potremo fare anche tre giorni attaccandoci pure il lunedì di Pasqua. Ma tutto dipende anche dal nuovo dpcm e dalle restrizioni che ci saranno. Ho visto l'assessore Chierici molto ben disposto e volenteroso di far ripartire la Fiera. Sarebbe la sua prima edizione da assessore."

E intanto però salta anche l'edizione di marzo e gli antiquari aretini cercano nuove iniziative per cercare di tamponare le perdite economiche per un settore in forte sofferenza.

"Stiamo facendo un tam tam tra gli antiquari e restauratori aretini - dice Burzi - per tenere aperti i nostri negozi domenica, in tutto una quarantina sparsi per il centro storico. La Fiera non ci sarà, ma noi con la nostra merce sì. E speriamo che la gente ci venga comunque a trovare. Noi vendiamo molto durante la Fiera a persone in arrivo da altre regioni. Nel 2020 ed inizio 2021 abbiamo perso tanti incassi. Quella di domenica prossima potrebbe essere un'occasione per provare a ripartire. "

Gli espositori in arrivo da altre città, raccolti nel Comitato Antiquari Fiera di Arezzo, avevano invece inviato lunedì una lettera al sindaco Alessandro Ghinelli e all'assessore Chierici nella quale proponevano di spostare la Fiera al Prato, dove ci sono spazi per un maggior distanziamento tra i banchi e gli stessi visitatori. Un'ultima carta giocata a favore dell'Antiquaria, che però non è servita a nulla.

La Fiera a marzo non si farà. E chissà se sarà possibile ad aprile, in calendario proprio nei giorni di Pasqua. Con il rischio che ci possano essere ulteriori restrizioni come è successo per le festività natalizie.



