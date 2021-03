Arezzo, l'auto si incendia e il conducente riesce a mettersi in salvo. Poi arrivano i vigili del fuoco

04 marzo 2021 a

a

a

Auto in marcia prende fuoco e il conducente riesce a mettersi in salvo uscendo dall'abitacolo. E' successo a San Giovanni Valdarno in via Piave nella notte tra mercoledì 3 marzo e giovedì 4. L'uomo che era al volante del veicolo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi per domare le fiamme. Distrutta completamente la vettura. Da accertare le esatte cause che hanno innescato l'incendio. Notte movimentata nel centro della cittadina del Valdarno, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.