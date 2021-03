Arezzo, mamma e figlio specializzati in truffe online con elettrodomestici a prezzi stracciati: denunciati dai carabinieri

04 marzo 2021 a

a

a

Madre e figlio denunciati per truffe on line dai carabinieri di Sansepolcro. Entrambi pregiudicati, originari della provincia di Taranto e lì residenti, sono anche accusati di ricettazione. Il ragazzo, giovanissimo, classe 2001 e con pregiudizi specifici, si occupava di mettere annunci fittizi su siti di compravendita on line e dopo avere intascato fraudolentemente il denaro, non faceva giungere a destinazione l’articolo prescelto dagli acquirenti.

I carabinieri della Compagnia di Sansepolcro spiegano che si trattava di elettrodomestici messi in vendita a prezzi modici rispetto al loro reale valore di mercato, che in tal maniera accattivavano l’acquirente raggirato, che riteneva l’acquisto un’occasione imperdibile.

La madre invece, classe ’69, aveva il compito di far “sparire” i soldi provento della truffa tramite un complesso sistema di bonifici dilazionati e divisi su più conti informatizzati.

I militari, nella loro opera di ricostruzione dei fatti, hanno proceduto inoltre al sequestro ed al blocco dei conti in questione, ponendo fine alle truffe ed al riciclaggio del denaro; ampio è il giro dei soggetti ingannati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.