Calcio serie C, per l'Arezzo un passo verso l'obiettivo play out e ora prossima sfida a San Benedetto

"Un grande Arezzo nel primo tempo, forse è mancato solo il gol del raddoppio. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente”, così l’allenatore Stellone alla fine della partita con il Mantova: 1 a 1.

“E’ stata una ripresa di sofferenza. Abbiamo alcune assenze importanti e in generale c’è stato un calo fisico ed atletico perché non riuscivamo più a ripartire lasciando campo ad un avversario sempre pericoloso. Fra tre giorni si parte per San Benedetto del Tronto, sarà una partita molto difficile come del resto tutte le prossime. Dobbiamo recuperare fisicamente perché ho visto la squadra un po’ stanca”.

Ha parlato anche Alessandro Di Paolantonio, autore del gol del momentaneo vantaggio amaranto: “Segnare il gol su rigore è stato positivo, ma non è bastato per portare a casa i tre punti. Domenica c’è una gara fondamentale a San Benedetto”.

TABELLINO

Arezzo 1 - Mantova 1

AREZZO (4-3-3): Melgrati; Maggioni (38' st Luciani), Sbraga, Cherubin, Pinna; Arini (29' st Cutolo), Di Paolantonio, Altobelli; Iacoponi, Perez (29' st Cerci), Piu. A disposizione: Sala, Soumah, Carletti, Di Grazia, Sussi, Ventola, Kodr, Serrotti. Allenatore: Roberto Stellone.

MANTOVA (3-4-3): Tosi; Milillo (19' st Silvestro), Checchi, Baniya; Pinton (29' st Bianchi), Lucas (36' st Militari), Gerbaudo (19' st Zibert), Panizzi; Guccione, Di Molfetta, Cheddira (19' st Zigoni). A disposizione: Bertolotti, Zanandrea, Palmieri, Sane, Saveijevs, Mazza, Nappi. Allenatore: Emanuele Troise.

ARBITRO: Luigi Carella di Bari (Riccardo Pintaudi di Pesaro - Mattia Politi di Lecce). Quarto uomo: Daniele De Tommaso di Rimini.

RETI: pt 15' Di Paolantonio rig., 32' Cheddira.

CRONACA

L’Arezzo si fa raggiungere dall’ex, ma può sorridere. Il Ravenna ha perso e gli amaranto recuperano una lunghezza. Adesso sono tre le distanze dai play out. Roberto Stellone vara il modulo 4-3-3, Maggioni, Sbraga, Cherubin e Pinna in difesa, Arini, Di Paolantonio e Altobelli a centrocampo, Iacoponi, Perez e Piu in attacco; il Mantova adotta il 3-4-3 con Baniya in difesa quindi Pinton e Panizzi sugli esterni, in attacco Cheddira insieme a Guccione e Di Molfetta.

Dopo un quarto d'ora la partita comincia a prendere vita. Il Mantova è pericoloso con Guccione che taglia al centro per Cheddira ma Maggioni chiude in diagonale e l'Arezzo può ripartire in contropiede dove Iacoponi mette al centro per Piu che viene atterrato. Rigore, Di Paolantonio non sbaglia dal dischetto ed è 1-0. L’Arezzo sfiora anche il raddoppio prima con Arini che trova il palo ma viene fermato in fuorigioco, poi con Perez, ma Tosi si supera. E’ il 32’ quando il Mantova pareggia: corner di Di Molfetta per Cheddira che insacca sul primo palo.

Nei primi minuti della ripresa il Mantova parte un po’più forte e cerca il vantaggio, l’Arezzo piano piano accusa la stanchezza, ma riesce comunque a creare un’occasione da gol. Su un calcio d’angolo la traiettoria del tiro carambola su un difensore e per poco non arriva l’autorete; arrivano i primi cambi, per il Mantova escono Milillo, Gerbaudo e Cheddira ed entrano Silvestro, Zibert e Zigoni, poi per l’Arezzo escono Arini e Perez ed entrano Cutolo e Cerci; il Mantova è pericoloso con una conclusione di Guccione controllata da Melgrati; altri cambi per l’Arezzo, esce Maggioni ed entra Luciani, mentre nel Mantova escono Pinton e Lucas ed entrano Bianchi e Militari; l’Arezzo comunque è sulle gambe, Stellone non riesce a ridare freschezza alla manovra che lascia tutta l’iniziativa al Mantova, i virgiliani premono. L’Arezzo è chiuso e fa buona guardia correndo solo un grosso rischio, quando su un calcio di rinvio Melgrati calcia male e serve inavvertitamente un avversario, l’azione che ne consegue non ha esito.

