Arezzo, guarito dal Covid ringrazia i medici con una statua: la Nike che vince la battaglia contro il virus

Sonia Fardelli 05 marzo 2021 a

a

a

Scoperta ieri a Ponte alla Nave, proprio nel giorno che lo scorso anno segnò l'inizio della pandemia in Italia, la statua dedicata alla lotta al Covid ad Arezzo.

Un'opera realizzata dall'artista aretino Lucio Minigrilli e commissionata dall'imprenditore Piero Iacomoni, anche lui colpito mesi fa dal Covid, che con questa scultura ha voluto ringraziare tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari aretini che da un anno si prodigano per fermare la pandemia e salvare vite umane.

"Sono stato un mese in ospedale - ricorda Piero Iacomoni - ed ho potuto constatare di persona la professionalità di tutti i sanitari del San Donato. Mi ha dato gusto vedere l'attenzione che hanno nel curare i pazienti. I primari Feri e Tacconi dovevano essere qui a ricevere i nostri ringraziamenti. Ma non ce l'hanno fatta a lasciare i rispettivi reparti per l'arrivo di tanti nuovi pazienti. Ed anche questo la dice lunga sulla loro professionalità e costante impegno."

La statua, ispirata alla Nike di Samotracia, che si trova al Louvre, simboleggia la vittoria sul Covid raffigurato come una palla rossa schiacciata sotto i piedi della statua. Ed ha numerosi riferimenti alla professione medica con incise frasi in greco del giuramento di Ippocrate. È stata posta di fronte all'abitazione di Iacomoni in compagnia delle statue della Sputaci e dell'Uomo d'oro. Piero Iacomoni l'ha scoperta insieme ai suoi "compagni di letto", come lui stesso li ha definiti e che come lui sono riusciti a vincere la battaglia contro il Covid.

Amici che in ospedale cercava di rincuorare, cantando sotto il casco e facendo arrivare in reparto chili di gelato ogni giorno. Alla cerimonia anche numerose autorità. A cominciare dal presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini: "Piero Iacomoni si distingue sempre: con un marchio internazionale prestigioso, con le opere della sua fondazione a favore delle persone in difficoltà e adesso con questa statua che ci dà la forza per andare avanti". Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo: "Iacomoni è una persona che ancora una volta ci traccia l'orizzonte.

Anche in questa battaglia che dobbiamo portare avanti tutti insieme rispettando le regole e a volte prendendo anche decisioni impopolari". Valeria Nassini, vice sindaco di Civitella: "Ringrazio Iacomoni per questo importante gesto che spero sia di buon auspicio anche per la ripresa culturale in tutto il nostro paese". Mario Agnelli sindaco di Castiglion Fiorentino: "Quando qualcuno fa una cosa bella, da noi si dice ‘ti farei una statua’. È un imprenditore sempre vicino alle esigenze del territorio”. A solennizzare l'inaugurazione la benedizione di padre Assalon e le suggestive note musicali di Marna Fumarola, Luca Provenzani e Rossano Tacconi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.