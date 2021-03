Arezzo, le scuole restano chiuse. La decisione su nidi e materne. Stop anche a Lucignano e Marciano

06 marzo 2021 a

Restano chiuse ancora per una settimana - e quindi si prosegue con la didattica a distanza - le scuole elementari, medie e superiori di Arezzo. Il nodo da sciogliere adesso è relativo alle materne e agli asili nido. Sarà il Comune insieme alla Asl a valutare dati epidemiologici e criticità e a prendere la decisione già nella giornata di oggi, sabato 6 marzo. E’ stato lo stesso sindaco Alessandro Ghinelli nella diretta facebook di venerdì pomeriggio a porre l’accento sulla chiusura delle scuole in città e sui vantaggi portati da questa decisione sulla diffusione del virus. “La scorsa settimana - ha detto il primo cittadino - nella fascia di età che va da 0 a 18 anni avevamo 33 casi, adesso siamo scesi a 24. Segno che la chiusura delle scuole è servita. Nell’analisi fatta in precedenza avevamo anche visto che nelle materne e nei nidi c’era una scarsa diffusione del virus. Per questo le avevamo lasciate fuori dal provvedimento”. Il sindaco Ghinelli ha posto poi l’accento sulla pressione negli ospedali relativa ai nuovi casi di positività. “L’emergenza non è ancora finita e ci fa vedere che i casi sono in aumento - ha ricordato - Nella bolla Covid del San Donato sono attualmente occupati 84 letti, contro i 60 della scorsa settimana. Abbiamo però una riserva di 125 posti letto. In rianimazione ci sono 13 posti occupati e si può arrivare fino a 25. La battaglia al Covid non è ancora finita e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e ricordarci sempre di rispettare le regole fondamentali: distanziamento, mascherina e lavaggio frequente delle mani". Il sindaco Ghinelli ha annunciato l'utilizzo dei droni per verificare che vengano rispettate le regole anti contagio in città. In particolare nei parchi e nelle aree verdi. Oltre che nel capoluogo scuole chiuse anche a Marciano e Lucignano, come indicato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel suo discorso in diretta facebook di venerdì sera.

