Vaccini, nell'Aretino somministrate 18.820 prime dosi. Sono 6.497 i richiami completati

Sono più di cinquemila le persone che nell’Aretino, nell’ultima settimana, hanno ricevuto la prima dose o il richiamo di uno dei vaccini anti Covid. Secondo i numeri forniti dalla Asl Toscana Sud Est che fotografano la campagna vaccinale sul territorio di Arezzo e provincia, in 18.820 hanno, alla data di venerdì 5 marzo, ricevuto una delle dosi prodotte da Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Tra questi in 6.497 hanno effettuato anche il richiamo e possono considerarsi definitivamente vaccinati. Entrando nel dettaglio dei dati forniti dalla Asl, negli ultimi sette giorni, si è assistito ad un sensibile aumento degli over 80 vaccinati: si è infatti passati da 1.005 a 3.195. Rilevanti anche i numeri relativi agli operatori socio-sanitari (6.828), a quanti fanno parte del mondo scolastico (4.598) e alle forze di polizia (723). Guardando poi alla differenziazione fra i tre prodotti, per quanto riguarda le prime dosi, sono 11.983 le somministrazioni effettuate del vaccino Pfizer, 6.030 di AstraZeneca e 807 di Moderna. Per quanto riguarda i richiami, sono 6.497 le seconde dosi somministrate nell’Aretino. Il numero più cospicuo è quello che riguarda gli operatori socio-sanitari, 4.536. Sono 5.998 i richiami completati con il prodotto Pfizer, 499 con Moderna.



