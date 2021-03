Calcio serie C, l'Arezzo in trasferta con la Sanbenedettese. Stellone mischia le carte per proseguire la marcia salvezza

Sonia Fardelli 07 marzo 2021 a

Non ha voluto anticipare con che modulo giocheranno gli amaranto oggi alle 12.30 allo stadio Riviera delle Palme, mister Roberto Stellone nella sua diretta di ieri pomeriggio. "Non diamo troppi vantaggi ad un avversario come la Sambenedettese" ha detto. Ma il messaggio che ha dato alla squadra, ai tifosi e a tutta la città è chiaro: "Non possiamo permetterci battute d'arresto". E per cercare di centrare un obiettivo importante anche a San Benedetto del Tronto, il tecnico dell'Arezzo punta più che su un modulo o un altro su un importante turnover, mandando in campo giocatori freschi ed in buone condizioni fisiche.

"Rispetto all'ultima partita contro il Mantova - ha spiegato Roberto Stellone - cambieremo almeno 4 o 5 calciatori. Nell'ultima partita abbiamo visto un buon primo tempo ed un notevole calo nel secondo. Giocatori stanchi che facevano fatica anche a fare passaggi precisi. E' giunto il momento di far fiatare alcuni titolari e vedere all'opera altri calciatori che hanno giocato molto meno. Questo mi servirà per questa partita, ma soprattutto per il rush finale verso la salvezza che non potrà certo essere affrontato solo con 12 o 13 giocatori.

La scelta di chi mandare in campo contro la Sanbenedettese sarà dunque determinata molto dalla condizione fisica dei vari giocatori”. Non ci saranno Karkalis, Benucci, Belloni, Zuppel. Cherubini è in diffida e Iacomoni è alle prese con noie muscolari che non gli hanno consentito neppure di terminare la rifinitura di ieri. Probabilmente andrà in panchina e poi il mister deciderà cosa fare.

Dal canto suo la Sambenedettese avrà una squadra di tutto rispetto frutto anche di un mercato importante e manderà sicuramente in campo Botta, un fuoriclasse per la categoria.

"E' un giocatore che ha qualità tecniche ed estro - ammette Stellone - ma noi non ci dobbiamo far intimorire e tenere ben presente il nostro obiettivo, ovvero quello di non sbagliare. Una vittoria andrebbe benissimo e ci consentirebbe di affrontare con più serenità la corsa per la salvezza ed il piano che abbiamo fatto con tutto lo staff. Ma va bene anche un pareggio. Abbiamo fatto vedere che ci siamo, dobbiamo continuare così e convincerci che ce la possiamo fare. Ci siamo avvicinati al Ravenna e anche al Legnago, non fermiamoci adesso."

Per la sfida di oggi contro la Sambenedettese alle 12.30 allo stadio "Riviera delle Palme" mister Stellone ha convocato 23 giocatori: Altobelli, Arini, Carletti, Cerci, Cherubin, Cutolo, Di Grazia, Di Paolantonio, Iacoponi, Kodr, Luciani, Maggioni, Melgrati, Perez, Pinna, Piu, Sala, Sbraga, Serrotti, Sussi, Tarolli, Ventola, Zitelli.



