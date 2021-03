Arezzo, Saracino: Carboni (Sant'Andrea) propone una Giostra a ottobre dopo quella di settembre

Sonia Fardelli 07 marzo 2021 a

Una Giostra a settembre e se tutto procede al meglio un'altra ad ottobre. È questa la proposta di Maurizio Carboni rettore del Quartiere di Porta Sant'Andrea dopo l'annuncio che a giugno non si potrà correre il Saracino in notturna.

"La situazione riguardo alla pandemia - dice - è estremamente difficile, cambiano in continuazione i colori delle regioni e anche da noi sono saliti i contagi. Siamo dunque ben consci che quest'anno non potremo tornare alla Giostra come è stata nel 2019. Anche i Quartieri se riusciranno ad aprire lo dovranno fare a certe condizioni e con regole ben precise. L'obiettivo principale adesso è dunque quello di riuscire a fare la Giostra tradizionale della prima domenica di settembre."

E per un'eventuale altra Giostra, quali proposte?

"Io sono dell'idea che le Giostre devono essere distanziate. E' stato fatto così negli ultimi anni per dare alla città, ai Quartieri e alla Giostra stessa due occasioni di festa. La decisione presa nel 1995 dal Consiglio Comunale di fare un'edizione del Saracino a giugno ed una a settembre, sembrava voler travolgere tutto e compromettere anche il successo dei due eventi. Invece ha dato una spinta eccezionale alla manifestazione. Per questo ritengo che non si debbano fare due giostre attaccate. In questo momento, in piena emergenza Covid, agosto mi sembra troppo presto per svolgere una Giostra. La soluzione migliore a mio avviso è di sfidare di nuovo il Buratto, i primi giorni di ottobre."

Come sta vivendo il quartiere di Porta Sant'Andrea questa emergenza sanitaria?

"Molto male. Nelle scuderie ci si limita all'accudimento dei cavalli e a tenerli in movimento per il loro benessere. Non essendoci la Giostra di giugno non c'è neppure la foga di cominciare gli allenamenti e la preparazione contro il Buratto. Dal punto di vista sociale, l'aggregazione è completamente morta."

E dal punto di vista economico come va? Ce la fa il quartiere a sostenere le spese fisse?

"Assolutamente no. E' per questo che nell'ultima riunione della Consulta abbiamo chiesto al sindaco Ghinelli di dare un sostegno ai quartieri. Il contributo annuo di solito è di 15 mila euro, ma in questo momento ci fa veramente un baffo. Non abbiamo alcuna entrata se non le tessere sociali e ci sono spese molto alte che restano invariate, come il mantenimento dei cavalli e la gestione delle scuderie. E poi le bollette relative a queste e alla sede. Non ce la facciamo proprio. A questo va aggiunto poi che alcuni quartieri hanno anche fatto investimenti magari acquistando terreni e vanno pagate le rate dei prestiti contratti. Ci aspettiamo dunque dal sindaco una mano per poter andare avanti."

