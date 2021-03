Scuole, stop in sette comuni: una settimana di lezioni a distanza. Arezzo non chiude nidi e materne

07 marzo 2021 a

a

a

Scuole chiuse in sette comuni. Oltre ad Arezzo, stop alle lezioni in presenza per tutta la prossima settimana anche ad Anghiari, Sansepolcro, Monterchi, Castelfranco Piandiscò, Lucignano e Marciano. “Con la chiusura delle scuole abbiamo evitato la zona rossa”. La vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti non ha dubbi: lo stop alle lezioni in presenza disposto la scorsa settimana, che ha lasciato a casa circa 15 mila studenti aretini, ha contribuito a rallentare la curva del contagio su tutto il territorio. Dati alla mano, sabato 6 marzo si è tenuto un altro confronto con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine del quale, valutando i numeri, Arezzo ha deciso di mantenere aperti gli asili nido e le materne. Resta invece in vigore, per tutta la prossima settimana, lo stop alle lezioni in presenza per le elementari, le medie e le scuole superiori del capoluogo. “Venerdì torneremo a confrontarci con la Regione e valuteremo insieme il da farsi”. “Alla luce dei dati epidemiologici e dell’andamento dei contagi negli ultimi 14 giorni” spiegano da Palazzo Cavallo, “studiati specificatamente nella fascia 0-6 anche in comparazione con altre realtà e segnatamente per il periodo 26 febbraio - 4 marzo, si evidenzia che non sono emerse particolari criticità rispetto alla scorsa settimana. Pertanto i servizi nido e le scuole dell’infanzia saranno regolarmente aperti in tutta la città. La situazione verrà costantemente monitorata al fine di assumere determinazioni fondate e basate sull’andamento della diffusione del virus, tenendo anche conto delle sue varianti che, come noto, in questo momento registrano una significativa tendenza di crescita in tutta Italia. Resta confermata l’ordinanza del sindaco per le scuole elementari, medie e superiori dove rimane sospesa la didattica a distanza”. “C’era il rischio di entrare in zona rossa” spiega Lucia Tanti, “con tutto quello che avrebbe significato anche in termini di chiusure per le varie categorie economiche. Il nostro obiettivo è di creare una rete di protezione per tutti i cittadini. Il Comune continuerà nel suo impegno, ma questo è il momento di guardare al bene collettivo e non a quello dei singoli. Comprendiamo i disagi, ma non dobbiamo mai dimenticare che stiamo affrontando una pandemia. Tutti insieme dobbiamo affrontare dei sacrifici”.

