Laurearsi nella Sala dei Grandi: richieste in Provincia, ad aprile la prima tesi

Discutere la propria tesi di laurea nella Sala dei Grandi nel palazzo della Provincia di Arezzo. È in agenda nei primi giorni di aprile la prima discussione di una tesi. Intanto cresce l’interesse e stanno arrivando le richieste. È stata infatti approvata di recente all’unanimità dal Consiglio provinciale di Arezzo la concessione agli studenti universitari dell’utilizzo della Sala dei Grandi, o di altri locali idonei, per la discussione in remoto della tesi di laurea. Uno specifico disciplinare ne regolamenta l’utilizzo per la discussione in videoconferenza. La Sala dei Grandi sarà a disposizione dal lunedì al venerdì nell’orario 8.30-13.30 e il martedì e giovedì anche con orario 15-18. La domanda dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della data richiesta. All’interno della Provincia non sono ammessi comunque buffet, brindisi e altri tipi di festeggiamenti. Nel rispetto delle misure anti-Covid, inoltre, alla Sala potranno avere accesso un numero massimo di dieci persone di cui il richiedente dovrà fornire le generalità al momento della presentazione della richiesta di concessione. “Questo - ha spiegato la presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini - è un modo per stare vicino agli studenti, che in un momento così importante della loro vita, purtroppo vedono questa giornata speciale inevitabilmente condizionata dalla pandemia. Laurearsi nella ‘casa dell’intera comunità provinciale’ con raffigurati tutti i Grandi di Arezzo che incarnano i valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Costituzione, tra cui il diritto allo studio, offrirebbe adeguata solennità istituzionale, anche in questo difficoltoso periodo, facendo sentire la vicinanza dell’intera comunità in una giornata particolarmente importante per lo studente. Anche questo è un modo - conclude Chiassai Martini - per dimostrare la concreta vicinanza delle istituzioni alle nuove generazioni”.



