Arezzo, accoltella il babbo e poi si impicca: il genitore, ferito, lo libera dal cappio e gli salva la vita. E' successo a Sansepolcro

Accoltella il babbo poi tenta il suicidio impiccandosi, quindi l'anziano genitore gli salva la vita liberandolo dal cappio e chiede aiuto. Pomeriggio di follia a Sansepolcro dove i Carabinieri del Comando Compagnia, riporta una nota dell'Arma, sono intervenuti presso l’abitazione di uomo già noto alle forze di polizia..

Giunti sul posto assieme al personale del 118, dopo una chiamata al 112, i Carabinieri hanno ricostruito l'accaduto. In casa, secondo gli inquirenti, c'era stata una lite in famiglia: il padre dell’uomo era evidentemente sfigurato in volto a causa dei diversi colpi subiti, ritengono i carabinieri, dal figlio che lo avrebbe anche accoltellato all’altezza della gola, procurandogli una ferita potenzialmente mortale.

Dopo l'aggressione l’uomo, prosegue la nota dell'Arma, ha deciso di togliersi la vita legandosi al collo uno spago, assicurato ad una trave del piano superiore della propria abitazione, per poi lasciarsi cadere. Il padre, vedendo il corpo del figlio penzolare è corso al piano superiore per tagliare lo spago, salvandogli la vita.

L’uomo è stato trasportato con l'elicottero a Firenze a causa di un poli trauma cranico ed è stato denunciato per lesioni aggravate dall’uso delle armi e maltrattamenti in famiglia.

Secondo l'avvocato Tiberio Baroni che difende l'uomo - in attesa di giudizio definitivo su una precedente vicenda del 2018 - non è provato che vi sia stata una aggressione al padre.



