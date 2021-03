Arezzo, scopre di essere malato di Covid e vuol gettarsi dal tetto: salvato dai carabinieri. Oggi 125 nuovi casi e un altro decesso

08 marzo 2021 a

Anziano scopre di essere positivo al Covid e tenta il suicidio ma i carabinieri lo salvano in extremis. E' successo in via Teofilo Torri ad Arezzo dove un uomo, 82 anni, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 marzo, è salito sul tetto del condominio dove abita ed era intenzionato a lanciarsi di sotto.

Una persona ha notato la scena ed ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata una macchina dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Arezzo. I militari hanno citofonato, sono saliti di corsa per le scale e sono riusciti ad avvicinarsi al punto dove si trovava l'anziano. Un carabiniere lo ha afferrato e salvato affidandolo poi al 118 intervenuto sul posto. L'ambulanza ha portato l'anziano all'ospedale dove ora si trova ricoverato.

Resta alto il numero di nuovi positivi ad Arezzo e provincia. I contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 125 (su 1553 tamponi) dopo i 147 di ieri. Ormai dal 2 marzo ininterrottamente i nuovi positivi sono sempre più di cento. L'Asl registra un altro morto, una donna di 75 anni. Le persone infettate attualmente presenti nel territorio aretino sfiorano le duemila unità: 1993. Le guarigioni sono state 47.

Nei reparti in bolla Covid dell'ospedale San Donato ci sono 93 pazienti ricoverati mentre in terapia intensiva i posti occupati sono 14. Le persone in cura domiciliare sono 1625 e gli aretini in quarantena come contatti stretti di casi sono 3810.

Nella distribuzione geografica dei casi spicca la città di Arezzo con 52 positivi, 11 a Terranuova, 9 a Castelfranco Piandiscò e a Montevarchi, 6 a Cavriglia, 5 a Bibbiena e Sansepolcro, seguono gli altri comuni con gli altri casi.

