Arezzo, si staccano di nuovo le lettere della scritta sul monumento alle vittime della Resistenza

Il monumento ai caduti della Resistenza perde ancora pezzi. La scritta “Il popolo delle vallate aretine ai caduti per la Resistenza” è mancante di cinque lettere. Dopo il recente restauro il monumento di fronte al Palazzo del Governo di Arezzo nello slargo del Poggio del Sole torna ad essere preso di mira dai vandali o dall’incuria.

Non è accertabile cosa abbia causato il distacco delle lettere che ora hanno bisogno di essere posizionate al loro originale posto per ridare dignità al monumento e alle vittime. Fra poco più di un mese in quello slargo, luogo simbolo della Resistenza, sarà celebrata la giornata della Liberazione ed è auspicabile che per il 25 aprile, la scritta sia ripristinata. Sono passati solo tre anni dal restauro del monumento dopo che un gruppo di cittadini aveva promosso una petizione sottolineando la mancanza delle lettere che erano state distaccate dallo scorrere del tempo, dai raid vandalici e dall’incuria.

Adesso la scritta torna ancora ad essere mutilate e ad intermittenza, mancante di cinque lettere divelte o dai vandali o dall’incuria. Il monumento di sicuro è spesso punto di ritrovo per alcuni giovani. All’ombra dell’opera scultorea c’è chi consuma alcol soprattutto durante le ore serali. Le bottiglie di alcolici vuote, di primo mattino, sono spesso la cornice della statua.

A terra infatti è frequente trovare vetri di bottiglie spaccate e cartacce abbandonate da chi ha consumato pizza e focacce nello spazio verde che si allarga intorno al monumento proprio sotto le finestre della Prefettura. Ed il muro del monumento alla Resistenza frequentemente è trasformato addirittura in un bancone da bar a cielo aperto finendo per diventare uno scaffale dove c’è chi stende lunghe file di bottiglie di alcolici e di bicchieri che finiscono per essere sparpagliati ovunque.

Alla luce del giorno c’è anche chi si siede sopra per scambiarsi effusioni particolari amorose. E chissà che non siano proprio il saliscendi dal monumento e il bivacco la causa del distacco delle lettere probabilmente utilizzate come gradini prima di essere state distaccate e abbattute. Che sia vandalismo è incuria, di sicuro è importante che le cinque lettere tornino a ricomporre composta a memoria di chi ha perso la vita per la libertà.



