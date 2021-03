Arezzo, il chitarrista Stefano Cerisoli su Rai Uno nello show "Non sono una signora" con Loredana Bertè

Federica Guerri 09 marzo 2021 a

”Mio padre mi diceva sempre che se un giorno fossi salito sul palco di RaiUno significava che c'è l'avevo fatta”. Ed è con il pensiero del suo babbo, scomparso 5 anni fa, che il chitarrista aretino Stefano Cerisoli stasera sarà su quel palco per lo show “Non sono una signora – Loredana 70" dedicato ai settant'anni (compiuti nel 2020) di Loredana Bertè di cui l'aretino è da anni membro della band.

"Un progetto emozionante - spiega Cerisoli - soprattutto in un momento come questo che nell'ultimo anno ha visto l'annullamento, per me, di oltre quaranta concerti e tanti progetti tra cui uno che si sarebbe dovuto svolgere all'Arena di Verona". Due settimane di prove e registrazioni (lo show condotto da Alberto Matano per il programma "A grande richiesta" non sarà in diretta) tra Milano e Roma, tra tamponi, mascherine, distanziamento ma soprattutto tanta, tantissima, energia.

"È un'esperienza che ridà un po' di morale e speranza per un ritorno alla normalità dopo tanto lavoro che se ne è andato", commenta Cerisoli. La serata ripercorrerà la vita di Loredana Bertè, tra successi, aneddoti, storie familiari insieme a ospiti top secret. "Ho fatto tante cose musicalmente nella mia vita - dice - ho avuto modo di suonare con tanti artisti e lavorare con la musica è un sogno che si avvera, ma è la prima volta in Rai. E voglio dedicare questo successo a mio babbo e a Valentina Giovagnini che hanno sempre creduto in me”.

Un successo per lui, un monito per gli allievi delle scuole di musica in cui insegna (la scuola Valentina Giovagnini a Castiglion Fiorentino e la Dima di Arezzo). "Nonostante il periodo bruttissimo che abbiamo vissuto nell'ultimo anno - dice rivolgendosi ai suoi studenti - e tutti i concerti annullati, se continui a studiare, lavorare, crescere e ci credi fino in fondo alla fine l'occasione arriva".

