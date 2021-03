Arezzo, addio ad Alberto Cangeloni volto, voce e penna dello sport. Aveva lottato contro il Covid

Lilly Magi 09 marzo 2021 a

Alberto Cangeloni non ce l'ha fatta. Ha combattuto contro il Covid, sembrava aver vinto la battaglia ma ieri è venuto a mancare. Aveva 86 anni e lo spirito di un giovane. Volto, voce e penna dello sport. Esperto di calcio dilettanti, conosciutissimo e stimato. Alberto Cangeloni, cortonese, è stato Maresciallo dell'Aviazione italiana poi giornalista di emittenti private e testate giornalistiche, prezioso collaboratore del Corriere di Arezzo. Ha seguito il suo Cortona - Camucia e lo sport fino all'ultimo: il 20 gennaio l'ultima diretta per Radio Effe. “Ci disse che era influenzato”, ricorda il direttore Paolo Pacielli, addolorato. “Perdiamo una persona straordinaria, di grande memoria e umanità”.

Il fratello Rolando, in lacrime: “era uscito dalla rianimazione da un paio di giorni, si stava riprendendo. l’ho sentito verso mezzogiorno e stava benino, era contento di trovarsi in un reparto di Medicina e di non essere più intubato. Pensavamo che ce l'avesse fatta, invece alle tre ci hanno comunicato che era intervenuta una crisi respiratoria”. Rolando aggiunge: “Purtroppo non ha fatto in tempo a vaccinarsi altrimenti non sarebbe incorso in questa tremenda malattia. Ha tribolato una quarantina di giorni. Il 20 gennaio aveva un pò di mal di gola, poi la febbre, da lì è subentrata la necessità di fare il tampone che è risultato positivo. E’ peggiorato ed è stato portato al San Donato dove almeno 20 giorni li ha trascorsi intubato”. Esequie ancora da definire, forse saranno domani, giovedì, nella chiesa di Cristo Re a Camucia.

Tanti messaggi di cordoglio alla famiglia. Lascia la moglie Maria e il figlio Davide. In lutto l’emittente televisiva Linea Uno per la quale Alberto collaborava. Una vita quella di Alberto a tratti piena di soddisfazioni come militare e giornalista ma segnata anche dal dolore, sopportato con dignità dopo la tragica scomparsa della figlia, giovanissima, in un incidente durante una gita scolastica. Una ferita che non si era mai rimarginata nel cuore di Alberto e che riusciva a celare con la sua vitalità e cordialità. La redazione del Corriere è vicina alla famiglia Cangeloni. Ciao Alberto.



