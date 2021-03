Arezzo, Coronavirus: zona arancione o rossa? Il contenuto dell'incontro tra Giani e i sindaci del capoluogo e di tutta la provincia

10 marzo 2021 a

a

a

Incontro on line tra il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, e i sindaci della provincia di Arezzo sull'emergenza Covid. Un confronto sul quale erano concentrate grandi attese, con punti interrogativi sui contenuti.

Lucia Tanti, vice sindaco del comune di Arezzo, nel suo profilo facebook, ha sintetizzato questi punti.

"I dati, al momento, sono questi:

la Provincia di Arezzo in questo momento è complessivamente sopra i 250 contagi su 100mila abitanti, non di molto, ma sopra;

12 comuni superano i 250 contagi sul coefficiente dei 100mila abitanti;

9 comuni sono oltre i 300 contagi per 100mila abitanti, Arezzo è il settimo comune con una incidenza di 362 contagi;

(In un post il sindaco di Monte San Savino, Margherita Scarpellini, ha elencato i municipi sopra i 250 contagi rispetto al coefficiente 100 mila abitanti: Lucignano,Marciano, Castiglion Fibocchi, Capolona, Sansepolcro, Castelfranco, Arezzo, Monterchi, Laterina, Subbiano, Anghiari, Castiglion Fiorentino)

Riprende Lucia Tanti:

venerdì faremo una ulteriore e decisiva riunione per valutare in maniera chirurgica e oggettiva le decisioni da prendere;

con ogni probabilità la Toscana resterà arancione.

Alcune valutazioni:

la chiusura delle scuole ad Arezzo Città è stata una misura rapida e coraggiosa che ha bloccato la corsa del contagio stabilizzando ed evitando di avere un andamento progressivo che oggi ci avrebbe condannato ad una situazione ancora più critica;

stessa valutazione è da fare per tutte le altre realtà municipali che hanno preso la medesima decisione. Decisione difficile per tutti, ma con incidenze oltre i 250 contagi su 100mila abitanti, è una decisione responsabile, protettiva e necessaria;

il Sindaco Ghinelli ha fatto nuovamente cenno al tema della pressione nella quale si trova la rete ospedaliera aretina e che richiede una necessaria e costante azione di monitoraggio.

Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, con un post sul suo profilo facebook ha scritto:

"Non è stata comunicata nessuna news sul colore della Provincia" che al momento è arancione.

"È stato ribadito che il metodo di gestione sarà il seguente: il colore della Regione sarà comunicato dal ministro Speranza a Giani il venerdì a metà pomeriggio: se sarà rosso, non ci saranno ulteriori discussioni; se invece sarà un altro colore, il Presidente Giani valuterà nella stessa serata la possibilità di prevedere restrizioni maggiori per Province o Comuni (per esempio la chiusura delle scuole) in accordo con i Sindaci di quel territorio".

Qual è la situazione al momento nell'Aretino? "L'indice della Provincia è sopra a 250 positivi su 100.000 abitanti, ma dobbiamo aspettare venerdì sera per avere certezza sul da farsi."

"Rispetto al punto precedente" scrive il sindaco di Bibbiena nel suo post "non è comunque detto che siano prese decisioni sull'intera provincia, ma potrebbero comunque esserci delle differenziazioni."

Altro aspetto: "La presenza di varianti è ovviamente tenuta in considerazione per valutare possibili restrizioni."

Cosa dobbiamo attenderci dunque per la prossima settimana? "La Regione Toscana dovrebbe rimanere arancione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.