Arezzo, tonnellate di potature degli olivi della Fraternita dei Laici diventano prodotti per la salute con Aboca

Dell'olivo non si butta via niente. Adesso neppure le frasche, grazie ad un innovativo progetto portato avanti da Fraternita dei Laici insieme ad Aboca. Le sei tonnellate di frasche raccolte dopo la potatura degli olivi della Fraternita sono state prese dall'azienda di Sansepolcro per confezionare medicinali.

"La Fraternita dei Laici è proprietaria di 10 mila piante di olivo, coltivate con metodo biologico - dice il primo rettore Pier Luigi Rossi - Noi usiamo solo il caolino, un prodotto naturale, per combattere la mosca. In questi giorni di sole è stata fatta la potatura degli olivi. Le frasche raccolte sono state assegnate ad Aboca, azienda leader in Italia e nel mondo di prodotti totalmente naturali e biologici per la salute. Le foglie di olivo contengono una dose molto interessante di polifenoli, oleuropeina, rutina, tirosolo, idrossitirosolo. Sono complessi molecolari vegetali che saranno utilizzati per prodotti fitoterapici, coadiuvanti nella ipertensione arteriosa, controllo colesterolo, igiene e benessere intestinali, azione anti ossidante sistemica contro i radicali liberi dell’ossigeno."

Pasticche, sciroppi e bustine per migliorare la salute dell'uomo, che saranno realizzate con le frasche di olivo, che generalmente vengono bruciate e che adesso invece hanno questo importante utilizzo. "Nelle foglie dell'olivo - spiega Pier Luigi Rossi - c'è una vera concentrazione di principi attivi, molti di più di quelli che abbiamo nelle olive e poi nell'olio. Ci siamo confrontati con i dirigenti di Aboca e l'accordo è stato subito sottoscritto con vantaggio per la nostra istituzione e la loro azienda."

Un progetto innovativo realizzato da due aziende che lavorano entrambe nel rispetto dell'ambiente e a vantaggio della salute umana. "Questa esperienza evidenzia - continua il primo rettore della Fraternita - come la medicina e l'agricoltura sono due scienze per la vita e per la salute umana ed ambientale. Esiste una complementarietà nutrizionale tra il corpo umano e la pianta dell’olivo che ci dona olio biologico extravergine di oliva e complessi molecolari vegetali utili alla pianta per la sua vita biologica, ma utili anche al corpo umano. E’ un esempio di economia naturale- circolare, realizzata in sintonia tra la più antica Istituzione pubblica di Arezzo fondata nel 1263 e la più moderna azienda agricola-sanitaria della terra di Arezzo. In Natura c’è tutto." Pier Luigi Rossi apprezzato medico e nutrizionista ha portato tutte le sue competenze alla Fraternita dei Laici.

"Quello che ho fatto e continuerò a fare - dice - è quello di mettere a disposizione il mio bagaglio professionale di questa importante istituzione aretina portando avanti un nuovo concetto di agricoltura. Biologica, fatta nel rispetto dell'ambiente e che vada a vantaggio di tutta l'economia aretina. E questo accordo fatto con Aboca ne è un esempio." A questo progetto con Aboca insieme al primo rettore della Fraternita Pier Luigi Rossi hanno lavorato anche l'agronomo Simone Fratini e il rettore deputato al patrimonio agricolo Arturo Ghezzi.

