Arezzo, trasportatori in gara sui social con le foto dei loro mezzi: iniziativa di Menci Group

Un contest fotografico per valorizzare e premiare il lavoro quotidianamente svolto dai trasportatori in movimento sulle strade italiane e estere. #NoiSiamoLaMenci è il titolo di un’iniziativa che è stata promossa dal Menci Group, gruppo castiglionese leader nel settore dei trasporti industriali, e che troverà il proprio fulcro alle 17.00 di giovedì 18 marzo con un social meeting in videoconferenza trasmesso in diretta sulla pagina facebook “Menci Spa”.

Il contest ha preso il via lo scorso ottobre e ha richiesto ai trasportatori di scattare una fotografia ai loro mezzi con cui raccontare i diversi momenti della giornata lavorativa e i diversi luoghi attraversati, promuovendo una condivisione di storie e di esperienze volta a consolidare una rete virtuale tra tanti addetti al settore. #NoiSiamoLaMenci ha trovato la partecipazione di sessantuno aziende e autisti al volante di rimorchi e semirimorchi prodotti da una delle tre aziende del Menci Group (la Menci di Castiglion Fiorentino, la Zorzi di Treviso o la Acerbi di Castelnuovo Scrivia), con i loro scatti che sono stati poi pubblicati su instagram e facebook per essere sottoposti al gradimento degli utenti dei due social a cui è stato richiesto di indicare la loro foto preferita con un “mi piace”.

L’iniziativa ha registrato un totale di 15.700 voti, con gli autori delle quindici immagini con il maggior gradimento che saranno ora i protagonisti della serata conclusiva del 18 marzo: ognuno di loro, infatti, si collegherà nel corso del social meeting dal proprio mezzo, mostrerà la propria immagine e racconterà la propria esperienza.

Questo evento digitale, condotto da Alex Revelli Sorini e da Susanna Cutini, terminerà con la proclamazione delle tre foto vincitrici del contest #NoiSiamoLaMenci che sono state scelte da una giuria composta da Andrea Menci (responsabile vendite, export e comunicazione del Menci Group), da Paolo Lucci (pilota castiglionese del Team Solarys arrivato quarto all’Africa Eco Race e atteso dai prossimi Campionato Italiano Motorally, Coppa del Mondo e Dakar Rally) e da Juri De Luca e Gabriele Galimberti (fotografi di National Geographic).

I migliori scatti saranno utilizzati per le future campagne comunicative del Menci Group che sta lavorando per consolidarsi come il primo in Italia per numero di mezzi immatricolati. «#NoiSiamoLaMenci - commenta Andrea Menci, - è nato con l’obiettivo di consolidare quello spirito di famiglia che da sempre rappresenta un motivo d’orgoglio del Menci Group. Il sentirsi “comunità in movimento” è stato ribadito anche dalla forte partecipazione al contest, con sessantuno trasportatori dall’Italia e dall’estero che hanno accolto l’invito a condividere le loro foto, le loro storie e la loro quotidianità. Nel social meeting conclusivo applaudiremo i quindici più votati, ma il nostro ringraziamento va in generale a tutti quegli autisti che, giorno dopo giorno, svolgono un ruolo fondamentale nel trasporto di merci al servizio di tutti i settori dell’economia italiana».

