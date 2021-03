Coronavirus, ad Arezzo balzo dei contagi: 157 in più, 60 in città. Aumentano ancora ricoverati e attualmente positivi

11 marzo 2021 a

Contagio senza freni in provincia di Arezzo. Toccati oggi, giovedì 11 marzo 2021, i 157 nuovi casi. Aumentano gli attualmente positivi, adesso 2.105 e cresce il numero dei ricoverati all'ospedale San Donato: 99 nella bolla Covid e 17 in terapia intensiva.

Cure domiciliari per 1.711 aretini e 3.667 in quarantena come contatti stretti di casi. Sono 37 le persone guarite dal Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore e il dato positivo è che non c'è stato nessun decesso ad aggiungersi alla lista di morti che da inizio pandemia ha superato ormai le trecento unità.

Se si fa eccezione per il 9 marzo quando i casi furono 90, la cifra dei nuovi contagiati giornaliere resta stabilmente sopra cento, con il numero di oggi particolarmente vistoso sulla base di 1.352 tamponi eseguiti.

Nella distribuzione geografica sul territorio, 60 positivi ad Arezzo, 13 a Bucine, 12 a Laterina Pergine, Montevarchi e San Giovanni, 6 a Lucignano e Terranuova, 5 a Sansepolcro, 3 a Capolona, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Civitella, Monte San Savino, Subbiano. 2 casi a Bibbiena, Cortona, Loro Ciuffenna, 1 caso a Anghiari, Badia Tedalda, Castel Focognano, Foiano, Pieve Santo Stefano, Poppi.

